【KTSF】

在舊金山(三藩市)成立的服裝品牌North Face,宣布在月底關閉聯合廣場分店。

這間位於聯合廣場Post街的North Face,是舊金山唯一分店。

公司的聲明指出,North Face在舊金山面世,多年來一直珍惜屹立在市內的時光,聯合廣場分店將會在3月31日關閉。

North Face未有解釋原因,但指出灣區其他分店將會繼續營運。

另一方面,同樣位於聯合廣場的百貨公司Macy’s亦在上星期宣布,最早於明年前撤出聯合廣場。

自2023年起,舊金山有超過40間零售商結業或宣布結業。

