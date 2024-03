【財經新聞】美國2月份就業報告強勁 失業率連續25個月低於4%

【KTSF 朱慧琪報導】

2月份就業報告強勁,反映勞工市場蓬勃發展,而失業率雖然略為升高,但連續25個月低於4%,也是50多年來失業率持續處於低位時間最長的一次。

拜登總統週四晚在發表國情咨文時說:「在不夠三年內,創造了1500萬個新的就業職位,創了紀錄。」

拜登強調,他在任內推動了勞工市場,而週五發佈的2月份就業數據,更是巨大的動力。

根據勞工部數據,2月新增了27萬5千個就業機會,數字比起分析師的預期高出了37%以上,即使失業率由3.7%上升至3.9%,但是在2月份,失業率已連續25個月低於4%,這是50多年以來最長的連續下降。

代理勞工部長Julie Su說:「實際薪資增加勝過通貨膨脹。」

勞工部數據顯示,2月份平均時薪升0.1%,但仍略低於預期,而以年度計算,工資增長率已放緩到4%。

拜登說:「要提高聯邦的最低工資,因為工人都有權活得體面,賺超過7元的時薪。」

國家基礎建設老化,是創造新就業機會的時機。

財政部長耶倫說:「我們正在修橋補路,並投資於互聯網。」

2月份報告中,包括建築、運輸、倉庫和零售等多個行業,僱用了數以萬計的新入職工人。

耶倫說:「沒有受過大學教育的人,最終也能夠找到好工作。」

