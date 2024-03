【灣區新聞】PG&E繼1月加價後4月再漲價 用戶每月多付近5元

【KTSF 古琳嘉報導】

PG&E帳單1月起飆漲,已經讓許多灣區民眾苦不堪言,現在又要再度漲價,一般用戶每月會再新增將近5元的費用。

舊金山紀事報報導指出,加州公用事業委員會已經投票批准PG&E提交的漲價案,將進一步推高用戶的每月帳單,這次漲價將從4月開始實施,為期12個月,一般用戶每月平均要多付4.68元。

PG&E表示,這次漲價是為了收回2020年至2022年專案支付的費用,這些專案主要涉及山火預防和基礎設施現代化,其中多數項目都是加州強制規定。

根據PG&E估算,今年1月漲價20%以來,用戶每年額外支付約400元,民眾已經苦不堪言,甚至怨聲載道,如今再度漲價,無疑是雪上加霜。

不過PG&E還向當局提交另一項漲價提議,如果未來獲得通過,一般用戶每月還要再增加14元至15元,以彌補去年冬季風暴期間產生的費用。

綜合1月開始的漲價,以及4月將實施的新漲價案,每戶的PG&E帳單,每個月將比去年高出至少53元。

唯一值得慶幸的是,4月應該會暫時緩解帳單壓力,PG&E將對用戶帳單實施146美元的氣候補貼,有助抵銷當月部分帳單。

PG&E表示,會專注於尋找降低營運成本的方法,並努力使未來的帳單成長接近通貨膨脹,平均每年約2%至4%。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。