【灣區新聞】PG&E繼1月加價後4月再漲價 用戶每月多付近5元

【KTSF 古琳嘉報導】

PG&E帳單1月起飆漲，已經讓許多灣區民眾苦不堪言，現在又要再度漲價，一般用戶每月會再新增將近5元的費用。

舊金山紀事報報導指出，加州公用事業委員會已經投票批准PG&E提交的漲價案，將進一步推高用戶的每月帳單，這次漲價將從4月開始實施，為期12個月，一般用戶每月平均要多付4.68元。

PG&E表示，這次漲價是為了收回2020年至2022年專案支付的費用，這些專案主要涉及山火預防和基礎設施現代化，其中多數項目都是加州強制規定。

根據PG&E估算，今年1月漲價20%以來，用戶每年額外支付約400元，民眾已經苦不堪言，甚至怨聲載道，如今再度漲價，無疑是雪上加霜。

不過PG&E還向當局提交另一項漲價提議，如果未來獲得通過，一般用戶每月還要再增加14元至15元，以彌補去年冬季風暴期間產生的費用。

綜合1月開始的漲價，以及4月將實施的新漲價案，每戶的PG&E帳單，每個月將比去年高出至少53元。

唯一值得慶幸的是，4月應該會暫時緩解帳單壓力，PG&E將對用戶帳單實施146美元的氣候補貼，有助抵銷當月部分帳單。

PG&E表示，會專注於尋找降低營運成本的方法，並努力使未來的帳單成長接近通貨膨脹，平均每年約2%至4%。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。