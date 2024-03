【加州新聞】加州1號提案仍難分軒輊 提案為何具爭議性

【KTSF 古琳嘉報導】

加州1號提案贊成和反對提案的差距非常緊繃,還很難分出軒輊,這也是加州選舉當中非常少見,需要花數日甚至數個星期才能知道最終結果的一項提案選舉,這項提案為何這樣具爭議性?

加州1號提案建議授權州府發行64億元的公債,應對街頭露宿營地的問題,和幫助無家可歸人士,其中44億元用在精神治療設施,包括計劃在相關的醫療設施中設立6,800個床位,治療有精神問題或藥物上癮的人,另外20億元用來提供房屋,包括4,350個新住屋單位,給有精神問題或有上癮問題的人,其中2,350個單位將預留給退伍軍人。

提案如果通過的話,州府將會每年用3億1千萬元償還公債,為期30年,即是連本帶利總共是93億元,經費來源是州府一般稅收。

另外,1號提案也規定縣府必須從州府在精神健康服務法案給予的撥款中,花30%在住屋項目上,這包括租金補助和新住屋的建設,這項法案的錢,從加州百萬富翁的稅收中取得,每年有10億元用在住屋項目上。

提案支持者有數百萬美元競選資金,並得到了加州州長紐森在內大批政客支持,不過反對者包括地方官員,有縣府官員認為,縣府會因此受限,只剩更少的錢可以用在一些防止人們陷入無家可歸的項目,或早期精神健康干預項目。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。