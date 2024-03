【灣區新聞】Fremont前市府經理承認不當使用市府信用卡被判入獄

【KTSF】

東灣Fremont市前市府經理Mark Danaj,承認不當使用市府信用卡來支付個人開支,根據被告與Alameda縣地檢處達成的認罪協議,他將入獄和支付賠償金給Fremont市政府。

根據認罪協議,Danaj將在Santa Rita監獄服刑90天,加上兩年緩刑,並支付超過30萬元給Fremont市。

檢方資料指出,被告在2021年被辭退,並與市府協商,取得31萬6千多元遣散費,被告收到遣散費後才通知市府,他使用市府發出的CalCard信用卡,欠款6,873元,地檢處指出,此舉被視為使用虛假陳述而作出的的盜竊行為(theft by false pretense)。

Alameda地檢官Pamela Price表示,她去年2023年上任後重新檢視案件,認為本案原本起訴不足,並指出被告當時的辯護律師,是時任地檢官Nancy O’Malley的兄弟,存在利益衝突,因此重新檢視案件,並加重起訴。

