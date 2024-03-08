【灣區新聞】Fremont前市府經理承認不當使用市府信用卡被判入獄

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東灣Fremont市前市府經理Mark Danaj，承認不當使用市府信用卡來支付個人開支，根據被告與Alameda縣地檢處達成的認罪協議，他將入獄和支付賠償金給Fremont市政府。

根據認罪協議，Danaj將在Santa Rita監獄服刑90天，加上兩年緩刑，並支付超過30萬元給Fremont市。

檢方資料指出，被告在2021年被辭退，並與市府協商，取得31萬6千多元遣散費，被告收到遣散費後才通知市府，他使用市府發出的CalCard信用卡，欠款6,873元，地檢處指出，此舉被視為使用虛假陳述而作出的的盜竊行為（theft by false pretense）。

Alameda地檢官Pamela Price表示，她去年2023年上任後重新檢視案件，認為本案原本起訴不足，並指出被告當時的辯護律師，是時任地檢官Nancy O’Malley的兄弟，存在利益衝突，因此重新檢視案件，並加重起訴。

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