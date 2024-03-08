【灣區新聞】聖荷西市長馬漢成功連任

【KTSF 歐志洲報導】

週二選舉中，南灣有一個相當重要、但沒有得到廣泛報導的，就是聖荷西的市長選舉，現任市長馬漢（Matt Mahan）只上任兩年，就需要競選另一個四年任期，因為選民早前通過，將市長選舉搬到和總統選舉的同一年，但是馬漢也在沒有激烈競爭的情況下輕易勝選。

最新開票結果顯示，現任市長馬漢以近88%的支持票，輕易贏得多一個四年任期，馬漢的政見屬於溫和派，這次的市長選舉，勞工組織沒有推出有相當權威的參選人。

就高票當選連任，馬漢向San Jose Spotlight表示，這顯示選民要市府聚焦應對無家可歸問題、昂貴的住屋、空置店面和罪案等，所以這會是他將繼續處理的事務。

但是聖荷西現在的市議會以勞工權益人士居多數，馬漢也面對一定的阻撓，例如市議會去年通過給市府職員工會14.5%的加薪，馬漢是唯一投反對票的，市議會也反對馬漢將應該給建可負擔房屋的經費，挪給建無家可歸庇護所的計劃。

而馬漢接下來還會碰到的挑戰是，未來幾年大有可能會出現的財政赤字。

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