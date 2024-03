本周《 西班牙走走 》系列將為大家呈現一場童話般的奇幻之旅。我們深入塞哥維亞,這座坐落於三面環崖峭壁之上的城堡真的如傳說中一樣,美不勝收。這座城堡被列為世界文化遺產,更被視為白雪公主城堡的原型,真實的童話故事究竟藏在歷史的角落?節目中將揭曉其中的秘密。 城堡外觀雄偉壯觀,內裡更是藏匿著悠久的歷史和動人的故事。我們將探訪每一個角落,一窺這個被時光沉澱的奇幻世界。迪士尼電影中的白雪公主究竟是否真實存在,還是只是童話中的虛構?在這一集中,我們將帶您揭開迷人城堡背後的神秘面紗。 點擊觀看,跟隨我們一同走進這座世界文化遺產,感受塞哥維亞城堡的獨特魅力 , 加入我們的旅程吧! #KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 # 西班牙走走 # 塞哥維亞城堡 # 迪士尼電影 # 歐洲王宮 # 白雪公主 # 童話世界

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。