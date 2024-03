【全國新聞】被控誹謗女作家案 特朗普繳交9千萬保證金準備上訴

【KTSF 朱慧琪報導】

較早前紐約法庭裁定前總統特朗普必須支付8,330萬元賠償給女作家E. Jean Carroll,特朗普的律師週五就案件繳交了超過9千萬美元的保證金,以便上訴。

案情指,女作家E. Jean Carroll說前總統特朗普在1990年代,在一間百貨公司更衣室強姦了她,特朗普否認並指控對方說謊。

特朗普又說,該女作家並非他喜歡的類型,他也指責對方為了提高書的銷量而捏造事實,女作家於是控告特朗普誹謗。

這宗民事訴訟案在1月時有了裁定,法庭下令特朗普要支付8,330萬元賠償給女作家,這個賠償總額,比原告最初要求的高出七倍,原因是陪審團認為特朗普的言論具有誹謗性。

特朗普之後提出上訴,他的律師週五表示,繳交了9,160萬美元的保證金,數目足以支付他在誹謗訴訟中賠償給女作家的錢。

而保證金高於裁定的原因,是法庭要求敗訴一方支付110%的裁決金額。

Chubb保險公司為特朗普的保證金作擔保,除此之外,在紐約州提出的民事商業詐欺案中,特朗普必須繳交4億5千多萬美元。

