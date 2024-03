【全國新聞】拜登發表任內最後一次國情咨文 經濟議題是重點

【KTSF 朱慧琪報導】

拜登總統在一個小時前在國會發表他這個任期內最後一次國情咨文,而白宮透露,經濟議題是重點,當中包括呼籲對商業加稅,對中產階層減稅,同時要削減財政赤字。

拜登這次發表國情咨文,不但是他這個任期的最後一次,也是總統大選年對國民陳述他政綱的一個最重要的機會,同國民有切身關係的經濟議題自然是重中之重。

美聯社引述白宮經濟事務官員透露,拜登週四晚的發言,會突顯他的經濟政策有別於特朗普,以及共和黨人的延續企業稅務優惠的主張。

他不會對企業減稅,比如在他的政策下,企業不能再在員工成本開支在一百萬以上的該部份繼續享有減稅優惠,裁減這項企業稅務優惠,會在未來十年為國庫帶來2700億元的收益。

此外,拜登也主張將企業稅率由21%增加到28%,同時對大企業設立最低稅率,以防止企業鑽稅務法律漏洞,或利用會計手段來逃避稅務。

對於富裕階層,拜登主張億萬富豪的聯邦入息稅率是25%,年收入達到40萬的稅戶,也必須繳交更高的Medicare醫療稅捐,以確保Medicare計劃的財政活力,同時資助低收入家庭的兒童稅務優惠。

白宮官員也指出,拜登會提出讓奧巴馬健保的保費永久降低,並會尋求在十年內將國債減少3萬億。

分析指出,在共和黨主導國會眾議院下,拜登的經濟計劃難以落實,就正如去年國會眾議院共和黨人否決他的類似方案,而他週四晚在國情咨文中提出來,主要是向選民交代、向選民拉票。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。