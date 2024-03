【KTSF】

東灣580公路San Leandro市路段週四因為警方調查一宗謀殺自殺案,導致西行線一度需要封閉。

事件起因源於東灣Pleasanton市發生的一宗兇殺案,一名婦人在早上11時10分左右,在位於Saginaw Circle的家中被發現身中多槍死亡。

警員駕駛一輛臥底警車,尾隨男疑犯駕駛的汽車駛入580公路西行線,其間疑犯的汽車在駛至San Leandro市Benedict Drive附近時停下,警員嘗試接觸車內的疑犯時,發現疑犯已吞槍自殺。

580公路西行線在事發後一度全線封閉,下午陸續重開個別行車線,至下午5時40分才全面解封。

