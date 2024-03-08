【全國新聞】拜登國情咨文中重申不尋求與中國衝突 表明不向普京屈服

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美國總統拜登發表國情咨文，提到與中國的競爭，重申不尋求衝突，又表明不會向俄羅斯總統普京屈服，呼籲繼續軍援烏克蘭，制止俄羅斯的侵略。他又宣布在加沙對出的地中海建立臨時港口，運送更多人道救援物資。

拜登在國情咨文中提到聽到不少共和黨人聲稱，中國實力不斷提升，美國已落後，他反駁稱任內積極抗衡中方，但重申不尋求與中國衝突。

拜登說：「我們抗衡中國的不公平經濟行為，並維護台海和平穩定。我已確保美國最先進技術不被中國所用，也不能運到中國。我們想與中國競爭，並非衝突。我們正處於更強勢的位置，能在21世紀的競爭中，勝過中國或任何國家。」

拜登又呼籲國會繼續支援烏克蘭，強調不會向俄羅斯總統普京屈服。

拜登說：「如果這裏有人認為，普京會止於烏克蘭，我可以肯定他不會，但烏克蘭可以阻止普京，如果我們支持烏克蘭，向他們提供武器自衛。我們不會袖手旁觀，我們不會屈服，我不會低頭。」

加沙方面，拜登承諾繼續推動至少持續六周的停火協議，又宣布在加沙對出的地中海建立臨時港口。

拜登說：「我指示美軍執行一項緊急任務，在加沙沿岸的地中海建立一個臨時港口，接收大批食品、水、藥品和帳篷。」

拜登重申長遠要落實兩國方案，確保以色列和巴勒斯坦以及阿拉伯國家和平共處。

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