【全國新聞】拜登國情咨文中重申不尋求與中國衝突 表明不向普京屈服

美國總統拜登發表國情咨文,提到與中國的競爭,重申不尋求衝突,又表明不會向俄羅斯總統普京屈服,呼籲繼續軍援烏克蘭,制止俄羅斯的侵略。他又宣布在加沙對出的地中海建立臨時港口,運送更多人道救援物資。

拜登在國情咨文中提到聽到不少共和黨人聲稱,中國實力不斷提升,美國已落後,他反駁稱任內積極抗衡中方,但重申不尋求與中國衝突。

拜登說:「我們抗衡中國的不公平經濟行為,並維護台海和平穩定。我已確保美國最先進技術不被中國所用,也不能運到中國。我們想與中國競爭,並非衝突。我們正處於更強勢的位置,能在21世紀的競爭中,勝過中國或任何國家。」

拜登又呼籲國會繼續支援烏克蘭,強調不會向俄羅斯總統普京屈服。

拜登說:「如果這裏有人認為,普京會止於烏克蘭,我可以肯定他不會,但烏克蘭可以阻止普京,如果我們支持烏克蘭,向他們提供武器自衛。我們不會袖手旁觀,我們不會屈服,我不會低頭。」

加沙方面,拜登承諾繼續推動至少持續六周的停火協議,又宣布在加沙對出的地中海建立臨時港口。

拜登說:「我指示美軍執行一項緊急任務,在加沙沿岸的地中海建立一個臨時港口,接收大批食品、水、藥品和帳篷。」

拜登重申長遠要落實兩國方案,確保以色列和巴勒斯坦以及阿拉伯國家和平共處。

