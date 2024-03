【灣區新聞】布里德發表市情諮文 稱她在保障公共安全上取得成果（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

面對年底選舉的舊金山市長布里德,週四在她的年度市情諮文中,提出她在舊金山面對的挑戰方面做出的對策和取得的成果。

市長布里德週四上五在舊金山郵輪碼頭發表今年的市情諮文,布里德先是提到市府在應對COVID疫情方面所取得的成就,而在取得高疫苗接種率和低死亡率之後,在明尼蘇達州非洲裔George Floyd的警察暴力命案引發的全國「覺醒Woke」運動之後,全國的警力經費削減,也導致目前聯邦司法部形容的全國各地警力不足的危機。

然而,布里德也指出,市府在這方面的對策,在公共安全方面取得成效,如增加逮捕和毒品有關的犯罪人士、商業盜竊和汽車盜竊大幅度下降,舊金山的犯罪數字是十年來最低。

布里德說:「我知道有些人還沒覺得犯罪率在下降中,你或你認識的人當中,若有人受罪案所害,這些數字就沒意思了,我了解這一點,我也聽見你對此的關注,所以我們不會鬆懈。」

布里德表示,將在這個月在市內100個交叉路口裝置400個車牌閱讀器,根據選民剛通過的提案,在高犯罪地區裝置更多的閉路電視,並將開始使用無人機,來應對汽車盜竊和其他犯罪等,同時也將會增加警員人數。

布里德在發言中也提到芬太尼危機、無家可歸問題,聲稱自她上任以來,幫助了15,000人脫離露宿街頭的困境。

布里德也提出名為「30by30」的計劃,要在2030年之前,在市中心增加多3萬個居民和學生,因此也會加快在市中心增加住屋單位的計劃。

