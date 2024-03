【灣區新聞】San Mateo縣有老婆婆遭遇網路釣魚詐騙（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據San Mateo縣警官辦公室,週三一名老婆婆遭遇網路釣魚詐騙。

縣警辦公室表示,一名住在El Granada Sonora Avenue 600號街區的女性長者報警,她收到了一封冒充相當受歡迎的線上貨幣兌換公司的詐騙電子郵件連結,寄件者指示她從她的銀行帳戶中取出現金,並親自與快遞員會面,老婦人把錢交給了快遞員,隨後快遞員就離開。

根據描述,這名快遞員是一名亞洲男子,身高約6英尺,體重約200磅,身穿藍色運動衫和深色褲子。

縣警呼籲縣民避免與在線或通過電話分享個人銀行信息,尤其是當對方要錢時,任何有相關資訊的人,請聯繫縣警辦公室,電話:(650) 363-4911。

另外,聯邦調查局(FBI)的最新報告披露,2023年網路詐騙金額達到創紀錄的12億美元,主要是由於加密貨幣投資欺詐活動激增所致。

去年詐騙行為造成的總損失,比前一年報告的高出20億美元以上。

FBI表示,網路騙徒有能力使學校系統、警察部門和醫療機構癱瘓,投資詐騙也很常見,其中許多犯罪分子透過虛假「網路情緣」,誘騙他們的目標人物投資於虛假的加密貨幣。

