【灣區新聞】分析指初選反映舊金山選民從比較「進步」的方向轉向「溫和」（視頻）

March 8, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

在週二的初選中，舊金山（三藩市）選民對提案的表決，反映出選民目前從比較「進步」的方向轉向「溫和」，但是這也和在初選中一些社區比較踴躍投票有關。

據《舊金山紀事報》的分析報導，從選民通過市長提出的三個偏向溫和的提案，可見市民似乎目前相對接受比較溫和的政見。

這三個提案是：C提案主張有關辦公樓改建為住屋單位涉及的房地產轉讓稅可獲豁免；E提案擴大給予警察部門在政策和程序方面的權利；F提案要求那些接受公共福利人士必須參加藥物/毒品篩檢。

另外，民主黨縣中央委員會選票領先的代表，也以溫和派的參選人較多數。

有溫和派人表示，進步派人士已經和一般選民的要求脫節，選民不再支持進步派人士。

而進步派人士則指出，溫和派參選人和提案，有科技社區投入大筆的政治捐款，推動有利於他們的代表和提案。

話雖如此，舊金山選務處週三估計，投票率會達到43%，會在初選出來投票的選民，一般持比較溫和的政見。

有政治顧問指出，初選選民年齡偏高、較多屬於屋主，比如說，截至週二晚上，投票率最高的社區是富裕住宅區Seacliff。

11月的大選將會有比較多持進步派政見的選民出來投票，所以這將有利於可能會出來競選市長的市議會議長佩斯金。

舊金山已經大約三十年沒有進步派人士擔任市長，而分析也指出，進步派要取得選民支持，則需要將焦點放在可負擔住房議題，和提出一個能令人信服的公共安全方針。

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