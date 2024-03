【灣區新聞】舊金山B提案被選民否決 其餘提案有望通過

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山選務處週四下午公佈了最新一次的開票成績,已經點算了超過13.2萬張的選票,佔所有收到選票的57%,舊金山7項提案的最新成績,和3月5號當天公佈的成績並沒有多大的差別。

舊金山A提案授權市府發行3億元可負擔房屋債券,贊成票有68.49%,反對票是31.51%,但是因為通過的門檻需要三分之二的贊成票,A提案目前在有望通過的邊緣。

B提案設定最低限度的警務人員配置水平,但選民日後需要通過一項新稅收,或修訂一項現有稅收提供經費,反對票為69.34%,這是提案中唯一確認會失敗的提案。

C提案建議,豁免將辦公樓改建為住屋單位涉及的房地產轉讓稅,贊成票有53.91%,有望通過。

D提案建議加強規限市府公職人員接受饋贈的道德法律,贊成票有88.58%,將會通過。

E提案建議擴大給予警察部門在政策和程序方面的權利,贊成票有58.28%,有望通過。

F提案要接受公共福利人士需參加藥物篩檢,贊成票有61.65%,同樣有望通過。

沒有約束性的G提案建議為8年級學生提供代數課程,得到83.44%的贊成票。

舊金山選務處下一輪的開票結果將在週五下午公佈。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。