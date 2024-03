【灣區新聞】罷免市議員行動取得足夠簽名 Millbrae市長稱民選官員不能漠視民意

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區中半島Millbrae市居民發起行動要求罷免兩名市議員,包括副市長Maurice Goodman和市議員Angelina Cahalan,市政府表示,San Mateo縣選務處現時確認有關的請願書簽名人數已達到最低門檻,市長馮嘉輝表示此舉證實,民選官員不能漠視民意。

Millbrae市市長馮嘉輝已經收到San Mateo縣選務處的簽名認證,當局會將在3月12日的會議上提交證書。

馮嘉輝說:「現時我們還在諮詢法律意見,市府律師將給我們法律意見,首先第一步,我們要訂立特別選舉,在88至125天之內進行一個特別選舉,決定是否罷免這兩位市議員。」

馮嘉輝表示,事件證明,民選官員不能漠視民意。

馮嘉輝說:「我本人作為市長,不會有特別意見,亦不會干涉這事,但好清楚了解到一件事,就是每一位民選官員,都要有效地去代表選區和選民,這是我們的工作最基本,是都需要聆聽市民聲音,代表市民心聲,為市民爭取,在這事情上看到選民們齊心協力去動員,每一個人的話,是可以改變到市府的政策。」

Milbrae有市民發動對市議員Angelina Cahalan及副市長Maurice Goodman的罷免行動,是因為這些市民不滿Milbrae市的財政限制,不滿當局漠視社區的關注,他們也都不滿這兩位官員支持將La Quinta Inn旅館改為永久支援無家可歸者的住宅。

