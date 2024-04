【KTSF 朱慧琪報導】

超過57萬個網絡機頂盒公司Roku的帳戶被黑客入侵,Roku推測,黑客在入侵其他平台時取得客戶的資料。

根據網絡機頂盒公司Roku表示,黑客透過盜取登入的身份驗證,獲得使用者帳戶的權限,並對不同帳戶使用相同的身份驗證,而Roku帳戶的憑證,可能來自不同網站的資料外洩。

黑客並在近400宗案例中,使用Roku帳戶,在其串流媒體上消費。

不過公司表示,客戶的敏感財務資料沒有被盜取,該公司會將所有的帳戶密碼重設,並會聯絡受黑客入侵的用戶。

今次超過57萬個帳戶資料外洩事件,是該公司今年第二次出現安全漏洞,而上一次黑客入侵,則影響了一萬五千個帳戶。

專家建議大家,不同的網上賬戶應該使用不同的密碼,密碼應該最少有8個字,由字母、符號和數目字組成。

