【全國新聞】特朗普第三次要求押後開審「掩口費案」 但不成功

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普第三次要求押後開審「掩口費案」,但都不成功。

特朗普的律師團隊在週三的最後關頭,再次向聯邦上訴法庭提出動議,要求押後原本在下星期一開審的「掩口費案」,所針對的是本案的法官Juan Merchan,而提出的理由是上訴庭可以重新考慮Merchan法官處理的另外多宗裁決。

今次是一星期內第3次提出這要求,而上訴庭法官Ellen Gesmer斷然否決了特朗普的要求,下一步會由一個五人合議庭去審理特朗普的「掩口費案」,但問題是,要在下星期一開審前有裁決似乎是不大可能。

這宗案件是控告特朗普在2016年大選期間偽造商業紀錄文件,來掩飾他向成人電影女星Stormy Daniels支付掩口費的事,以免這宗性醜聞案影響特朗普的選情。

