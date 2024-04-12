【全國新聞】特朗普第三次要求押後開審「掩口費案」 但不成功

【KTSF 張麗月報導】
前總統特朗普第三次要求押後開審「掩口費案」，但都不成功。
特朗普的律師團隊在週三的最後關頭，再次向聯邦上訴法庭提出動議，要求押後原本在下星期一開審的「掩口費案」，所針對的是本案的法官Juan Merchan，而提出的理由是上訴庭可以重新考慮Merchan法官處理的另外多宗裁決。
今次是一星期內第3次提出這要求，而上訴庭法官Ellen Gesmer斷然否決了特朗普的要求，下一步會由一個五人合議庭去審理特朗普的「掩口費案」，但問題是，要在下星期一開審前有裁決似乎是不大可能。
這宗案件是控告特朗普在2016年大選期間偽造商業紀錄文件，來掩飾他向成人電影女星Stormy Daniels支付掩口費的事，以免這宗性醜聞案影響特朗普的選情。
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