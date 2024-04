【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)華埠將會每月舉辦夜市,至到11月。

為了振興華埠經濟及製造就業機會,由三藩市美化華埠行動委員會籌劃,Be Chinatown Night Market on Grant夜市,約有32個攤位,星期五將會於舊金山華埠下午5時半至9點,橫跨都板街Grant Ave三個街區舉行。

而根據委員會提供的資料,這個夜市直至到11月,都會在每個月的第二個星期五於同一地點舉行。

