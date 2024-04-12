【全國新聞】全美至少6人注射懷疑假肉毒桿菌後入院

April 12, 2024 新聞, 全國消息

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(Pexels)

【KTSF 朱慧琪報導】

全美至少兩個州共6人，分別接受注射懷疑是假的肉毒桿菌後入院，而患者都是在非醫療環境中打針。

Botox是肉毒桿菌的一種成份，但由於經過純化後，獲得聯邦食品及藥物管理局（FDA）批准，可供持有執照的醫療業者用於美容治療，去除皺紋。

聯邦疾控中心（CDC）發聲明表示，田納西州和伊利諾伊州，分別有人在注射了Botox後入院，目前尚不清楚導致患者入院的Botox產品來源。

田納西州衛生部說，CDC和FDA，以及多個州正在調查本案，並表明涉案的產品是假貨。

肉毒桿菌中毒是一種由肉毒桿菌產生的神經毒素，所引致的罕見但嚴重的疾病，症狀包括重影或視力模糊、眼瞼下垂、呼吸、說話困難、疲勞、或聲音沙啞。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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