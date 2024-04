【全國新聞】全美至少6人注射懷疑假肉毒桿菌後入院

【KTSF 朱慧琪報導】

全美至少兩個州共6人,分別接受注射懷疑是假的肉毒桿菌後入院,而患者都是在非醫療環境中打針。

Botox是肉毒桿菌的一種成份,但由於經過純化後,獲得聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准,可供持有執照的醫療業者用於美容治療,去除皺紋。

聯邦疾控中心(CDC)發聲明表示,田納西州和伊利諾伊州,分別有人在注射了Botox後入院,目前尚不清楚導致患者入院的Botox產品來源。

田納西州衛生部說,CDC和FDA,以及多個州正在調查本案,並表明涉案的產品是假貨。

肉毒桿菌中毒是一種由肉毒桿菌產生的神經毒素,所引致的罕見但嚴重的疾病,症狀包括重影或視力模糊、眼瞼下垂、呼吸、說話困難、疲勞、或聲音沙啞。

