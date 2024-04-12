【科技新聞】Instagram測試新功能 遏止針對青少年的性勒索罪行

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【KTSF】

社交媒體Instagram正測試新功能，以遏止以青少年為目標的性勒索。

不法之徒以青少年為目標進行性勒索的個案有上升趨勢，歹徒會說服青少年傳送裸照，然後威脅青少年會將裸照在網上公開，而勒索錢或禮物卡。

Instagram週四公佈正測試新功能，以遏止性勒索，包括會將透過私訊發送的裸照變得模糊，並會通知用戶，他們正在跟參與性勒索的人對話。

聯邦調查局（FBI）表示，近年性勒索的個案上升，很多時涉及海外的騙徒，Instagram表示，這項新功能，快將向全球用戶推出。

Instagram的母公司Meta，和其他社交媒體公司，近年面對數以千計的法律訴訟，指控這些社交平台導致年輕用戶受害，甚至輕生。

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