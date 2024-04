【科技新聞】Instagram測試新功能 遏止針對青少年的性勒索罪行

【KTSF】

社交媒體Instagram正測試新功能,以遏止以青少年為目標的性勒索。

不法之徒以青少年為目標進行性勒索的個案有上升趨勢,歹徒會說服青少年傳送裸照,然後威脅青少年會將裸照在網上公開,而勒索錢或禮物卡。

Instagram週四公佈正測試新功能,以遏止性勒索,包括會將透過私訊發送的裸照變得模糊,並會通知用戶,他們正在跟參與性勒索的人對話。

聯邦調查局(FBI)表示,近年性勒索的個案上升,很多時涉及海外的騙徒,Instagram表示,這項新功能,快將向全球用戶推出。

Instagram的母公司Meta,和其他社交媒體公司,近年面對數以千計的法律訴訟,指控這些社交平台導致年輕用戶受害,甚至輕生。

