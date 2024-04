【KTSF 張擎鳳報導】

今年的國家公園週由4月20號開始,當日民眾可以免費入場。

國家公園週將於4月20號星期六開始,當日民眾可以免費地進入每一個國家公園,國家公園系統內共有429個地點。

這個為期9日國家公園週,會舉行到4月28號星期日,期間當局計劃舉行不同的活動,在這個星期內,民眾可以盡情享受國家公園的景色和特別活動。

查詢詳情,請瀏覽:https://www.nps.gov/subjects/npscelebrates/national-park-week.htm

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。