【灣區新聞】舊金山工務局到華埠執行CleanCorridorsSF深度清潔計劃（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）工務局人員星期四去到華埠Stockton街及Grant街進行深度清潔，包括高壓清洗馬路、行人路、清理垃圾及塗鴉等。

舊金山工務局的CleanCorridorsSF計劃，每星期四都會到市內不同社區進行深度清潔。

工務局星期四去到華埠Stockton街，從Sacramento至Broadway街路段，及Grant街，由Bush到Broadway街路段，派出員工高壓清洗街道、打掃垃圾，以及清理塗鴉及廣告等。

工務局希望藉深度清潔，鼓勵民眾繼續保持行人路清潔，將來將會進行更多外展工作，提醒商戶及業主有責任日常清潔鋪面，及物業鄰近的街道。

除此之外，當局星期四亦派出專人向受塗鴉影響的業主或商戶講解，可以選擇自費清理塗鴉，或參加市府一項免費清理塗鴉的試點計劃。

符合該項計劃資格的，包括華埠在內的特定商戶及私人業主，工務局或承包商會為計劃參加者評估塗鴉情況，並以油漆覆蓋塗鴉，或使用高壓清洗及化學溶劑的方法清理塗鴉。

有興趣了解更多詳情或參加計劃的業主，可以致電311客戶服務中心申請。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。