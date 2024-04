【灣區新聞】舊金山工務局到華埠執行CleanCorridorsSF深度清潔計劃（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)工務局人員星期四去到華埠Stockton街及Grant街進行深度清潔,包括高壓清洗馬路、行人路、清理垃圾及塗鴉等。

舊金山工務局的CleanCorridorsSF計劃,每星期四都會到市內不同社區進行深度清潔。

工務局星期四去到華埠Stockton街,從Sacramento至Broadway街路段,及Grant街,由Bush到Broadway街路段,派出員工高壓清洗街道、打掃垃圾,以及清理塗鴉及廣告等。

工務局希望藉深度清潔,鼓勵民眾繼續保持行人路清潔,將來將會進行更多外展工作,提醒商戶及業主有責任日常清潔鋪面,及物業鄰近的街道。

除此之外,當局星期四亦派出專人向受塗鴉影響的業主或商戶講解,可以選擇自費清理塗鴉,或參加市府一項免費清理塗鴉的試點計劃。

符合該項計劃資格的,包括華埠在內的特定商戶及私人業主,工務局或承包商會為計劃參加者評估塗鴉情況,並以油漆覆蓋塗鴉,或使用高壓清洗及化學溶劑的方法清理塗鴉。

有興趣了解更多詳情或參加計劃的業主,可以致電311客戶服務中心申請。

