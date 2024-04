【全國新聞】前美足球星O.J. Simpson因癌病去世 終年76歲

【KTSF 張麗月報導】

前美式足球明星O.J. Simpson因癌病去世,終年76歲。

O.J. Simpson在舊金山(三藩市)出生長大,他的家人在X平台宣布,他因為癌病去世,死前他的子女和孫子陪伴身邊。

消息指,O.J.一直與癌魔搏鬥,也曾入住寧養院。

O.J. Simpson除了是美式足球界的前天王巨星外,還有拍電影,但因為他牽涉一宗殺妻案震驚世界,而令他的輝煌事業蒙上陰影。

O.J. Simpson是在1994年被控謀殺前妻Nicole Brown Simpson,及其朋友Ron Goldman,而轟動全世界。

這宗世紀大案審訊長達兩年,期間華裔法醫鑑證專家李昌钰也為此案出庭作證,最終因為證據不足而判無罪。

案件判決的當天,即是1995年10月3日早上,有過億觀眾,佔全美近六成人口收看本案的判決。

O.J. Simpson在殺妻案洗脫罪名之後,到2007年,他又因為持械打劫等罪名而被檢控,後來獲判坐監33年,到2017年提前獲得假釋。

