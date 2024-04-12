【全國新聞】前美足球星O.J. Simpson因癌病去世 終年76歲

April 12, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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O. J. Simpson (Zuma Press)

【KTSF 張麗月報導】

前美式足球明星O.J. Simpson因癌病去世，終年76歲。

O.J. Simpson在舊金山（三藩市）出生長大，他的家人在X平台宣布，他因為癌病去世，死前他的子女和孫子陪伴身邊。

消息指,O.J.一直與癌魔搏鬥，也曾入住寧養院。

O.J. Simpson除了是美式足球界的前天王巨星外，還有拍電影，但因為他牽涉一宗殺妻案震驚世界，而令他的輝煌事業蒙上陰影。

O.J. Simpson是在1994年被控謀殺前妻Nicole Brown Simpson，及其朋友Ron Goldman，而轟動全世界。

這宗世紀大案審訊長達兩年，期間華裔法醫鑑證專家李昌钰也為此案出庭作證，最終因為證據不足而判無罪。

案件判決的當天，即是1995年10月3日早上，有過億觀眾，佔全美近六成人口收看本案的判決。

O.J. Simpson在殺妻案洗脫罪名之後，到2007年，他又因為持械打劫等罪名而被檢控，後來獲判坐監33年，到2017年提前獲得假釋。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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