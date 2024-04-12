【全國新聞】哈佛大學重新要求申請入學的學生提交SAT或ACT成績（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

哈佛大學宣布將會重新要求申請入學的學生提交大學入學試SAT或ACT的成績。

哈佛大學週四宣布，申請明年2025年秋季入學的學生，必須提交SAT或ACT的成績。

哈佛大學以及大部分名牌大學，2020年疫情的時候，曾准許學生選擇是否提交這兩項公開試的成績，但校方現在指出，SAT和ACT考試是衡量學生在大學期間能否成功的重要指標。

其他著名大學，包括耶魯、Dartmouth、Brown和麻省理工，現在都要求學生提交這兩項考試成績。

哈佛大學指出，疫情期間，申請入學的學生大部分都有提交公開試成績，校方表示，如果有特殊情況，學生未能參加SAT或ACT考試，校方可以接納其他公開試，包括AP和IB考試成績。

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