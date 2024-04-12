【全國新聞】哈佛大學重新要求申請入學的學生提交SAT或ACT成績（視頻）

April 12, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 黃恩光報導】

哈佛大學宣布將會重新要求申請入學的學生提交大學入學試SAT或ACT的成績。

哈佛大學週四宣布，申請明年2025年秋季入學的學生，必須提交SAT或ACT的成績。

哈佛大學以及大部分名牌大學，2020年疫情的時候，曾准許學生選擇是否提交這兩項公開試的成績，但校方現在指出，SAT和ACT考試是衡量學生在大學期間能否成功的重要指標。

其他著名大學，包括耶魯、Dartmouth、Brown和麻省理工，現在都要求學生提交這兩項考試成績。

哈佛大學指出，疫情期間，申請入學的學生大部分都有提交公開試成績，校方表示，如果有特殊情況，學生未能參加SAT或ACT考試，校方可以接納其他公開試，包括AP和IB考試成績。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*