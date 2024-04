【灣區新聞】舊金山市參事陳詩敏出席媒體圓桌會議 談市府運作出問題原因（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

代表舊金山(三藩市)第一區的市參事陳詩敏(Connie Chan)週四同媒體舉行圓桌會議,她表示,市府在面臨赤字下,提供很多基本服務時,經常都有人手不足問題,其中一個原因是因為當局聘用高層人員,往往比聘用一般員工多,導致市府運作不妥的問題出現。

代表舊金山列治文區的市參事陳詩敏表示,舊金山經濟正面臨龐大困難,加上市府面臨赤字,不少社區服務被削減,她從當局的預算及立法分析部門取得報告,探討如何能夠在赤字和預算之間取得平衡。

陳詩敏說:「因為我們看到在現有市府服務中,我們是有人手不足,這個報告告訴我們,我們大概需要3000個工作人員,才能幫助市府有正常運作。」

陳詩敏又指,舊金山市府在過去三年聘請高層管理人員,比聘請一般員工高出兩倍。

陳詩敏說:「以警察部門為例,他反而削減經費,沒辦法聘請作一般巡邏的警察,相反聘請警察高層,聘用了27%,平時巡邏警則低於9.1%。」

她表示,除了警察之外,市府不同部門都面臨同一情況,導致市府在運作時出現不少問題。

陳詩敏說:「如果你只是聘請高層人員,而不是真是做事的人,不管是清潔街道、巡邏街道,或緊急人員,例如是911接線生或護士,所以你看得到為什麼,舊金山的經濟預算繼續面臨赤字。」

她又提到各個部門的加班費有所增加,反映市府一旦要裁員,或停止聘請新員工,應該先從高層人員下手。

她亦指出,市府面臨財赤的另一因素,在於當局聘請承包商時缺乏問責,認為是時候終止一些浪費政府資源的合同。

陳詩敏說:「我們發覺承包商很多時沒有給我們所需要的成效,這時是否應該終止不同的合同,我們亦看到很多所謂的承包商在過去兩年面臨很多貪污、胡亂使用金錢的問題。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。