【灣區新聞】舊金山市參事陳詩敏出席媒體圓桌會議 談市府運作出問題原因（視頻）

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【KTSF 毛皓延報導】

代表舊金山（三藩市）第一區的市參事陳詩敏（Connie Chan）週四同媒體舉行圓桌會議，她表示，市府在面臨赤字下，提供很多基本服務時，經常都有人手不足問題，其中一個原因是因為當局聘用高層人員，往往比聘用一般員工多，導致市府運作不妥的問題出現。

代表舊金山列治文區的市參事陳詩敏表示，舊金山經濟正面臨龐大困難，加上市府面臨赤字，不少社區服務被削減，她從當局的預算及立法分析部門取得報告，探討如何能夠在赤字和預算之間取得平衡。

陳詩敏說：「因為我們看到在現有市府服務中，我們是有人手不足，這個報告告訴我們，我們大概需要3000個工作人員，才能幫助市府有正常運作。」

陳詩敏又指，舊金山市府在過去三年聘請高層管理人員，比聘請一般員工高出兩倍。

陳詩敏說：「以警察部門為例，他反而削減經費，沒辦法聘請作一般巡邏的警察，相反聘請警察高層，聘用了27%，平時巡邏警則低於9.1%。」

她表示，除了警察之外，市府不同部門都面臨同一情況，導致市府在運作時出現不少問題。

陳詩敏說：「如果你只是聘請高層人員，而不是真是做事的人，不管是清潔街道、巡邏街道，或緊急人員，例如是911接線生或護士，所以你看得到為什麼，舊金山的經濟預算繼續面臨赤字。」

她又提到各個部門的加班費有所增加，反映市府一旦要裁員，或停止聘請新員工，應該先從高層人員下手。

她亦指出，市府面臨財赤的另一因素，在於當局聘請承包商時缺乏問責，認為是時候終止一些浪費政府資源的合同。

陳詩敏說：「我們發覺承包商很多時沒有給我們所需要的成效，這時是否應該終止不同的合同，我們亦看到很多所謂的承包商在過去兩年面臨很多貪污、胡亂使用金錢的問題。」

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