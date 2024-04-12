【全國新聞】拜登政府下令民眾不論在任何場合買槍 一律要接受背景調查

April 12, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(James Case / CC BY 2.0)

【KTSF 周正鈞報導】

拜登政府下令，今後美國所有槍械商販都必須有牌照，而買家不論在任何場合買槍，都一律要接受背景調查。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說：「今天我們在這一進展的基礎上，宣布一項新規定去拯救性命，要求所有槍販都必須做背景檢查，包括在槍展或網上賣槍。」

白宮發言人強調，這項新規定的唯一重點，就是要擴大對槍械買家的背景檢查，是拜登與賀錦麗領導班子，努力截止非法槍械流通，並追究那些提供槍械用於犯法者的責任。

新規定旨在堵塞一個最大的漏洞，因為該漏洞，每年有數以萬計的槍械，經由無牌槍販透過槍展、互聯網或私人方式出售，他們不會檢查買家的背景，以至不法分子容易取得槍械去犯罪或加劇美國的槍械暴力。

預計槍械權利倡議者將會提出法律訴訟來挑戰這一規定，但政府官員指，對應付此類訴訟表示有信心。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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