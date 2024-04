【全國新聞】拜登政府下令民眾不論在任何場合買槍 一律要接受背景調查

【KTSF 周正鈞報導】

拜登政府下令,今後美國所有槍械商販都必須有牌照,而買家不論在任何場合買槍,都一律要接受背景調查。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說:「今天我們在這一進展的基礎上,宣布一項新規定去拯救性命,要求所有槍販都必須做背景檢查,包括在槍展或網上賣槍。」

白宮發言人強調,這項新規定的唯一重點,就是要擴大對槍械買家的背景檢查,是拜登與賀錦麗領導班子,努力截止非法槍械流通,並追究那些提供槍械用於犯法者的責任。

新規定旨在堵塞一個最大的漏洞,因為該漏洞,每年有數以萬計的槍械,經由無牌槍販透過槍展、互聯網或私人方式出售,他們不會檢查買家的背景,以至不法分子容易取得槍械去犯罪或加劇美國的槍械暴力。

預計槍械權利倡議者將會提出法律訴訟來挑戰這一規定,但政府官員指,對應付此類訴訟表示有信心。

