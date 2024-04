【灣區新聞】奧克蘭一小幫派疑犯加州多地近來發生的多宗搶劫案有關

【KTSF 張擎鳳報導】

加州各地近來發生了一系列搶劫案,而Walnut Creek市的一名探員發現,所有案件都與奧克蘭(屋崙)的一個小幫派有關。

加州檢察官表示,一個名為「F—Everyone」的三人團隊,犯下了一系列的搶劫案,包括入室盜竊,或企圖爆竊超過20家位於灣區各地的煙酒店。

Walnut Creek市探員Jenna Kolmeister發現了這個搶劫煙酒店的團隊,和多宗名牌店的劫案有關。

Kolmeister已經在Walnut Creek警察局工作了16年,她一開始是一名巡警,後來升為探員。

Kolmeister說:「我開始喜歡調查金融犯罪案,所以我去找偵探,並在金融犯罪部門工作。」

她最終加入了Contra Costa地檢處的安全街道工作小組。

她與Concord警方交談後,發現有一些線索吻合所有搶劫案。

Kolmeister說:「專案組的偵探看到這些香菸店夜間爆竊案中,可疑車輛全部相同。」

去年10月份時,Walnut Creek市的一間Louis Vuitton店,成為了未遂竊案的目標,匪徒車輛和捲菸店入室盜竊案相符,就在那時,Kolmeister意識到這些罪案是相互有聯系的。

Kolmeister說:「我們開始真正關注那些針對高端設計師手袋店、高端設計師商品店和香煙的人,知道這團伙的目標是同類型商店。」

在接下來的幾個月裡,Kolmeister和其他專案組成員,追蹤了整個北加州的搶劫案,從灣區半島到中谷,再到沙加緬度,甚至遠至聖地亞哥,也發生了一宗名牌手袋搶劫案。

4個月後,Kolmeister破了案,Walnut Creek警方已經拘捕了一名疑犯,另外兩名疑犯仍然在逃。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。