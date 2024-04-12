【全國新聞】FBI擔心美國可能發生類似俄羅斯音樂廳的恐怖襲擊

April 12, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(BBC News / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦調查局（FBI）警告，擔心美國近日可能會發生類似於上個月在俄羅斯音樂廳的恐怖襲擊。

聯邦調查局局長Christopher Wray說：「外國恐怖主義威脅，以及本土可能有人協調恐襲，正如幾週前，俄國音樂廳的ISIS K襲擊一樣，令人日益擔憂。」

美國官員近數月來也一直在警告，哈馬斯可能會對美國國土發動恐襲的可能性。

FBI局長Christopher Wray週四在參議院撥款委員會表示，在2023年財政年度完結時，FBI有4千條國際恐怖主義線索尚在調查中。

他說，從2022到2023年財政年度，看到針對FBI人員和設施的恐襲威脅大幅增加，而事實上，當局成立了一個部門，專門來處理這些問題。

局長目前要求國會議員幫助FBI的預算重上正軌，因為2024年財政預算，比所需的仍短少了5億美元，他反對對FBI部門削減預算，因為FBI當局正在努力抵各種威脅。

局長表示需要所有必要的工具、人員和所有的資源來應對這些威脅，並確保美國人的安全。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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