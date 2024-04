【全國新聞】FBI擔心美國可能發生類似俄羅斯音樂廳的恐怖襲擊

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦調查局(FBI)警告,擔心美國近日可能會發生類似於上個月在俄羅斯音樂廳的恐怖襲擊。

聯邦調查局局長Christopher Wray說:「外國恐怖主義威脅,以及本土可能有人協調恐襲,正如幾週前,俄國音樂廳的ISIS K襲擊一樣,令人日益擔憂。」

美國官員近數月來也一直在警告,哈馬斯可能會對美國國土發動恐襲的可能性。

FBI局長Christopher Wray週四在參議院撥款委員會表示,在2023年財政年度完結時,FBI有4千條國際恐怖主義線索尚在調查中。

他說,從2022到2023年財政年度,看到針對FBI人員和設施的恐襲威脅大幅增加,而事實上,當局成立了一個部門,專門來處理這些問題。

局長目前要求國會議員幫助FBI的預算重上正軌,因為2024年財政預算,比所需的仍短少了5億美元,他反對對FBI部門削減預算,因為FBI當局正在努力抵各種威脅。

局長表示需要所有必要的工具、人員和所有的資源來應對這些威脅,並確保美國人的安全。

