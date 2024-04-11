【灣區新聞】Richard Lyons將出任柏克萊加大新校長

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【KTSF 黃恩光報導】

柏克萊加大現任校長Carol Christ即將退休，加大校董會週三批准新校長的人選，他是誰？

63歲的Richard Lyons，是柏克萊加州大學Haas商學院的前院長，現在擔任柏克萊副校長辦公室的首席創新創業總裁，他與太太和兩個孩子住在柏克萊，空閒時間喜歡彈結他，以及在市內的免費診所做義工。

現任校長Christ是柏克萊加州大學歷來首位女性校長，她將於暑假退休，而Lyons將在7月1日履新。

加州大學柏克萊分校面對州府撥款減少，和7900萬元財政赤字，新校長除了要解決錢的問題，還要為學生安排更多宿舍。

校方近年計劃在人民公園興建宿舍的計劃，遇到附近居民的反對。

另外，校園治安以及以哈戰事引發的校園抗議活動以及對立，也是新校長需要處理的問題。

Lyons本身是柏克萊加大的校友，在麻省理工取得經濟學博士學位，是個經濟學家，曾經擔任Haas商學院的院長和教授，目前是柏克萊加州大學副校長辦公室，專責推行創新及創業的總監，包括申請專利以及科技執照。

新校長的年薪接近95萬，與現任校長一樣，另加22萬元來自私人資金的薪酬。

加州大學表示，UC系統各分校校長的薪水，與同等大學的校長薪水相比算是最低。

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