【灣區新聞】Richard Lyons將出任柏克萊加大新校長

【KTSF 黃恩光報導】

柏克萊加大現任校長Carol Christ即將退休,加大校董會週三批准新校長的人選,他是誰?

63歲的Richard Lyons,是柏克萊加州大學Haas商學院的前院長,現在擔任柏克萊副校長辦公室的首席創新創業總裁,他與太太和兩個孩子住在柏克萊,空閒時間喜歡彈結他,以及在市內的免費診所做義工。

現任校長Christ是柏克萊加州大學歷來首位女性校長,她將於暑假退休,而Lyons將在7月1日履新。

加州大學柏克萊分校面對州府撥款減少,和7900萬元財政赤字,新校長除了要解決錢的問題,還要為學生安排更多宿舍。

校方近年計劃在人民公園興建宿舍的計劃,遇到附近居民的反對。

另外,校園治安以及以哈戰事引發的校園抗議活動以及對立,也是新校長需要處理的問題。

Lyons本身是柏克萊加大的校友,在麻省理工取得經濟學博士學位,是個經濟學家,曾經擔任Haas商學院的院長和教授,目前是柏克萊加州大學副校長辦公室,專責推行創新及創業的總監,包括申請專利以及科技執照。

新校長的年薪接近95萬,與現任校長一樣,另加22萬元來自私人資金的薪酬。

加州大學表示,UC系統各分校校長的薪水,與同等大學的校長薪水相比算是最低。

