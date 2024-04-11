【全國新聞】國稅局提醒納稅人報稅期間慎忙詐騙

April 11, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 張擎鳳報導】

距離納稅截止日剩下不到一個星期的時間，許多民眾已經獲得退稅，或即將獲得退稅，國稅局（IRS）警告納稅人要警惕詐騙，專家表示，AI人工智能讓民眾更容易受騙。

每年的這個時候，民眾都會報稅，並等待獲得退稅，騙子就會抓住這個機會騙錢。

國稅局提醒納稅人，留意某些信件要求他們提供個人資訊，以便獲得無人認領的退款，這些信件甚至帶有IRS信頭，使它們看起來更像國稅局寄出的信。

身份盜竊資源中心總裁兼主席Eva Velasquez說：「當那些壞人借用IRS名銜時，我們會傾向於相信那政府機構，尤其是提及國稅局時。」

Eva Velasquez是身份盜竊資源中心的總裁兼主席，該中心是一個為詐騙受害者提供資源的非營利組織，她表示，人工智能等先進技術，使騙子更容易地瞄準目標族群。

Velasquez說：「詐騙手法日益複雜。」

根據聯邦貿易委員會的最新數據，去年因詐騙而損失的金額增加了14%，260萬人報告被騙，消費者損失超過100億元。

Velasquez說：「民眾上當，他們因經驗有限而相信那些謊言。」

國稅局表示，他們絕不會透過電子郵件、簡訊或社群媒體聯繫納稅人索取帳單或退稅。

民眾如果確實收到郵件中的信件，請仔細檢查電話號碼，並確保其與官網IRS.GOV上的電話號碼相符。

如果你確實認為自己受騙，就請向包括IRS或執法部門，或聯邦貿易委員會在內的政府部門舉報。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*