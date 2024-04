【全國新聞】國稅局提醒納稅人報稅期間慎忙詐騙

【KTSF 張擎鳳報導】

距離納稅截止日剩下不到一個星期的時間,許多民眾已經獲得退稅,或即將獲得退稅,國稅局(IRS)警告納稅人要警惕詐騙,專家表示,AI人工智能讓民眾更容易受騙。

每年的這個時候,民眾都會報稅,並等待獲得退稅,騙子就會抓住這個機會騙錢。

國稅局提醒納稅人,留意某些信件要求他們提供個人資訊,以便獲得無人認領的退款,這些信件甚至帶有IRS信頭,使它們看起來更像國稅局寄出的信。

身份盜竊資源中心總裁兼主席Eva Velasquez說:「當那些壞人借用IRS名銜時,我們會傾向於相信那政府機構,尤其是提及國稅局時。」

Eva Velasquez是身份盜竊資源中心的總裁兼主席,該中心是一個為詐騙受害者提供資源的非營利組織,她表示,人工智能等先進技術,使騙子更容易地瞄準目標族群。

Velasquez說:「詐騙手法日益複雜。」

根據聯邦貿易委員會的最新數據,去年因詐騙而損失的金額增加了14%,260萬人報告被騙,消費者損失超過100億元。

Velasquez說:「民眾上當,他們因經驗有限而相信那些謊言。」

國稅局表示,他們絕不會透過電子郵件、簡訊或社群媒體聯繫納稅人索取帳單或退稅。

民眾如果確實收到郵件中的信件,請仔細檢查電話號碼,並確保其與官網IRS.GOV上的電話號碼相符。

如果你確實認為自己受騙,就請向包括IRS或執法部門,或聯邦貿易委員會在內的政府部門舉報。

