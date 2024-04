【全國新聞】強大風暴吹襲南部大部份地區 密西西比州至少一人亡

【KTSF 張擎鳳報導】

一系列強大的風暴吹襲南部大部份地區,從德州到東岸都受到影響,密西西比州證實至少有一人因風暴死亡,預計風暴當中有些可能會變成龍捲風。

洪水高到足以滲入消防車,並淹沒較小的車輛。

猛烈的夜間風暴襲擊德州,許多城鎮的房屋、商舖、樹木和電線遭到損壞。

當地消防官員聲稱,已有400多人在Kirbyville及其周邊地區協助水上救援,甚至還有一些救援人員需要別人來救援他們。

週三暴雨和強風,沿著墨西哥灣沿岸向東移動,引發危險的山洪,並引發多場龍捲風。

德州和路易斯安那州部份地區的降雨量已經超過一英尺,預計全天降雨量將達到每小時三英寸。

據當地教區領導人透露,週三下午,疑似龍捲風襲擊路易斯安那州Slidell,造成多人受輕傷。

Slidell市警察局官員Rodney West說:「到處都是雨,我的車在顫抖,其他車輛失事,電線斷電,是你能想到的最惡劣情況。」

國家氣象局表示,部份地區的陣風,可能高達每小時80英里。

在密西西比州,當地官員提醒Jackson等城市的居民要做準備,應付好可能會出現「強烈龍捲風」。

天氣預報預測,這些危險的天氣將於週四穿過佛州的狹長地帶,沿著東海岸向北移動,並進入首都華盛和巴爾的摩地區。

密西西比州居民Alyse Kelly說:「這可能是我經歷過,最嚴重的風暴。」

