【全國新聞】強大風暴吹襲南部大部份地區 密西西比州至少一人亡

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【KTSF 張擎鳳報導】

一系列強大的風暴吹襲南部大部份地區，從德州到東岸都受到影響，密西西比州證實至少有一人因風暴死亡，預計風暴當中有些可能會變成龍捲風。

洪水高到足以滲入消防車，並淹沒較小的車輛。

猛烈的夜間風暴襲擊德州，許多城鎮的房屋、商舖、樹木和電線遭到損壞。

當地消防官員聲稱，已有400多人在Kirbyville及其周邊地區協助水上救援，甚至還有一些救援人員需要別人來救援他們。

週三暴雨和強風，沿著墨西哥灣沿岸向東移動，引發危險的山洪，並引發多場龍捲風。

德州和路易斯安那州部份地區的降雨量已經超過一英尺，預計全天降雨量將達到每小時三英寸。

據當地教區領導人透露，週三下午，疑似龍捲風襲擊路易斯安那州Slidell，造成多人受輕傷。

Slidell市警察局官員Rodney West說：「到處都是雨，我的車在顫抖，其他車輛失事，電線斷電，是你能想到的最惡劣情況。」

國家氣象局表示，部份地區的陣風，可能高達每小時80英里。

在密西西比州，當地官員提醒Jackson等城市的居民要做準備，應付好可能會出現「強烈龍捲風」。

天氣預報預測，這些危險的天氣將於週四穿過佛州的狹長地帶，沿著東海岸向北移動，並進入首都華盛和巴爾的摩地區。

密西西比州居民Alyse Kelly說：「這可能是我經歷過，最嚴重的風暴。」

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