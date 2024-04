【財經新聞】美國3月份通脹比預期熾熱 連續三個月呈上升勢頭

【KTSF 張麗月報導】

美國最新數據顯示,3月份的通脹比預期熾熱,也是連續三個月通脹呈現上升的勢頭。

聯邦勞工部數據顯示,反映通脹概況的消費物價指數(CPI),3月份按年上升3.5%,按月就上升0.4%,全部高過市場預期,也比2月份3.2%的升幅為高,顯示通脹有上升的勢頭,其實通脹在過去三個月已回升。

通脹持續升溫,主要是受到油價和住屋成本上漲所帶動。

如果不計食品和能源項目,這個核心CPI指數按年上升3.8%,按月上升0.4%,也是全部高過市場預期。

有分析指出,週三發表的通脹數據持續高企,令聯儲局的利率政策變得複雜,也令減息的前景不確定。

聯儲局正努力將通脹降回2%目標,主席包維爾曾經形容,通脹走向2%的過程並”不平坦”。

根據彭博的數據,預期今年可能只會減息兩次,每次減4分之1厘,而不是市場在今年初預料,今年可能會減息6次。

