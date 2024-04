【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦司法部表示,成功追回15億被騙取的COVID疫情紓困金。

聯邦司法部宣布屬下的打假小組,成功追回15億被人騙取的疫情紓困金,並檢控涉案的人,至今有3500人被控罪,涉及的疫情舒困金高達20億。

此外,司法部也在疫情紓困金的調查中,達成四百多項庭外和解,司法部長加蘭發聲明強調,調查仍未結束,會繼續打擊有關的罪行。

