【全國新聞】拜登在白宮與岸田文雄舉行會談 宣布進一步鞏固美日軍事安保同盟

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三在白宮與到訪的日本首相岸田文雄舉行會談，在會後，拜登宣布進一步鞏固美日兩國締結的軍事安保同盟關係，來抗衡來自中國的威脅，美日兩國週三也宣布，合作研發沒有輻射污染的核子聚變科技，應用於商業與能源供應。

拜登與岸田文雄在會後的記者會上聯合宣布，美日兩國達成的國防協議細節，拜登形容，今次是兩國締結同盟關係以來最重要的升級，以便抗衡來自中國的威脅，重新恢復地區穩定。

拜登說：「歷來首次美日澳將成立一個對防空導彈和防禦架構網絡系統，也期望將來與日英舉行三方聯合軍演，澳英也正探討日本參與第二支柱軍演，聚焦於先進技術包括人工智能自動系統，這些代表了一個軍事合作新里程碑。」

根據最新達成的美日聯防協議，要點包括兩國將會改善本身的「司令及控制系統」；兩國成立一個工業協會，共同研製武器；美日的導彈防禦系統，加入澳洲的參與，也加入英國，舉行美日英的聯合軍事演習。

此外，美國首次將會調整駐守日本的美軍部隊架構，以便更好與日本的護衛隊合作。

在日本方面，預計在2017年之前，日本國防開支上限介乎1%至2%，日本也會全面修訂國家安全策略，撤銷國防出口和武器採購的限制，好像採購戰斧巡弋飛彈，以便日本遇到襲擊時可以還擊。

美日領袖這次峰會，被視為是在防衛與情報方面加強合作，以應對來自中國與北韓的威脅。

岸田文雄指出，日本將會與中國繼續對話與合作，應對普一般的挑戰。

與此同時，他說，美日強固的同盟關係與信任，並基於這種信任而繼續呼籲中方履行大國的責任。

對於北韓，他說他與拜登總統有談論北韓的導彈與核武問題，認為情況日益令人擔心，美日兩國都持開放態度尋求與北韓討論。

而拜登總統也指出，北韓必須正視嚴重的人權問題，以及國際社會對北韓的人道關注。

與此同時，美國能源部與日本文部科學省週三也宣布，合作加速開發核聚變能源，而這種幾乎沒有輻射污染的可持續與可靠的安全能源供應，將有助於世界實現零碳排放，對環保對經濟都有巨大的好處。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。