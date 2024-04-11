【科技新聞】聖荷西成全美首個城市利用人工智能偵測無家者營地（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

現在有許多城市已經開始使用人工智能AI，來偵測路坑、撲滅野火和舒解交通，聖荷西成為全國第一個城市使用AI來偵測無家可歸者營地。

根據The Mercury News報導，從去年12月以來，一輛裝有六台小型攝影機的轎車，在南聖荷西巡邏，收集停在路邊的車子或RV的圖像，這些圖像被輸入四家人工智能公司，確定是否車內有人居住。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說：「我們發現的一件事是，這項技術的潛在應用，是識別那些被遺棄的車輛，因為從沒動過，並識別裡面有人住的車子，我們發現大型露營車裏頭有人居住，攝像機、感測器有相當的預測性，它可以非常準確地識別到，當有人住在大型露營車內。」

不過偵測無家可歸者營地，也引來反對人士對於隱私的疑慮，對此馬漢說：「我們不會透過技術識別個人身份，也不會分享數據，完全由市政府來控制，我們將繼續保護隱私，我認為這實際上是關於我們如何更有效地使用有限的公共資金。」

馬漢說，他們會移除人臉圖像和車牌號碼，非常嚴格的隱私控制，使用這項技術是希望掌握無家可歸人士，提供外展服務，幫助他們找到永久住所。

目前這項試點計畫只在聖荷西的第十區進行，因為該區接到最多看似被遺棄RV的投訴電話。

馬漢說，這項被認為是全國第一個追蹤無家可歸營地的試點計畫，有可能成為常態。

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