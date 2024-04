【科技新聞】聖荷西成全美首個城市利用人工智能偵測無家者營地（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

現在有許多城市已經開始使用人工智能AI,來偵測路坑、撲滅野火和舒解交通,聖荷西成為全國第一個城市使用AI來偵測無家可歸者營地。

根據The Mercury News報導,從去年12月以來,一輛裝有六台小型攝影機的轎車,在南聖荷西巡邏,收集停在路邊的車子或RV的圖像,這些圖像被輸入四家人工智能公司,確定是否車內有人居住。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)說:「我們發現的一件事是,這項技術的潛在應用,是識別那些被遺棄的車輛,因為從沒動過,並識別裡面有人住的車子,我們發現大型露營車裏頭有人居住,攝像機、感測器有相當的預測性,它可以非常準確地識別到,當有人住在大型露營車內。」

不過偵測無家可歸者營地,也引來反對人士對於隱私的疑慮,對此馬漢說:「我們不會透過技術識別個人身份,也不會分享數據,完全由市政府來控制,我們將繼續保護隱私,我認為這實際上是關於我們如何更有效地使用有限的公共資金。」

馬漢說,他們會移除人臉圖像和車牌號碼,非常嚴格的隱私控制,使用這項技術是希望掌握無家可歸人士,提供外展服務,幫助他們找到永久住所。

目前這項試點計畫只在聖荷西的第十區進行,因為該區接到最多看似被遺棄RV的投訴電話。

馬漢說,這項被認為是全國第一個追蹤無家可歸營地的試點計畫,有可能成為常態。

