【灣區新聞】舊金山市長候選人羅偉發表競選政綱 指現政府存在嚴重官僚主義（視頻）

競逐舊金山(三藩市)市長的羅偉(Daniel Lurie)週三發表競選政綱,表示現有市府存在嚴重官僚主義,將矛頭直指繁複的房屋審批過程,以及進行已久導致擾民的道路工程,其中包括Taraval街的工程,對於市府存在貪腐問題,羅偉表示,自己一旦上任就會改革整頓。

在11月競逐舊金山市長的羅偉,週三公布一份八頁長的政綱,對於改革舊金山市府的官僚主義提出了三個重點。

包括中央化的合約管理,監管市府每年50億來自納稅人的公帑。

重組有問題的房屋建築審批程序,要求樓宇檢查局DBI提升透明度,以及流水化工程管理程序,將規劃和協調工作中央管理,避免再有好像Taraval街工程嚴重擾民的情況發生。

羅偉說:「眾所周知現有制度充滿腐敗、官僚主義和缺乏效率,這是大家都見到的,一名老闆今早說,她認為這是合法的貪腐,一個工程足足用了五年,我又跟Judah街的商戶談過,他們擔心Taraval街的噩夢會蔓延到他們的社區。」

羅偉亦提到,舊金山市府曾計劃耗資170萬興建一個公廁,形容舊金山作為整個加州的唯一縣市合併政府,所有程序本應更為簡化,而不是部門之間互相推卸責任,又直指其它參選對手,全部有份造成市府現有的貪腐。

羅偉說:「市府法規自2016年共有4516項更改,這是所有其他參選人有份造成,代表著這個制度注定會腐敗,在我和這座城市中交談過的人裡面,沒有任何一人認為市府是妥善運作的。」

在興建、改建及裝修房屋方面,羅偉指出,在現今冗長的牌照程序中,民眾可以聘用顧問加快審核牌照,只要付錢就可以插隊,他說整個現象顯然就是貪腐。

羅偉的政綱又提到,市府為非牟利機構提供大量撥款,但缺乏監管問責機制,羅偉建議設立一個中央專家小組,監管市府批出的合約,以及制定成績表,規定得到超過100萬元市府合約的商業和非牟利機構,需要接受定期評核,交待項目的成效和進展。

