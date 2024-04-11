【灣區新聞】舊金山市長候選人羅偉發表競選政綱 指現政府存在嚴重官僚主義（視頻）

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【KTSF 毛皓延報導】

競逐舊金山（三藩市）市長的羅偉（Daniel Lurie）週三發表競選政綱，表示現有市府存在嚴重官僚主義，將矛頭直指繁複的房屋審批過程，以及進行已久導致擾民的道路工程，其中包括Taraval街的工程，對於市府存在貪腐問題，羅偉表示，自己一旦上任就會改革整頓。

在11月競逐舊金山市長的羅偉，週三公布一份八頁長的政綱，對於改革舊金山市府的官僚主義提出了三個重點。

包括中央化的合約管理，監管市府每年50億來自納稅人的公帑。

重組有問題的房屋建築審批程序，要求樓宇檢查局DBI提升透明度，以及流水化工程管理程序，將規劃和協調工作中央管理，避免再有好像Taraval街工程嚴重擾民的情況發生。

羅偉說：「眾所周知現有制度充滿腐敗、官僚主義和缺乏效率，這是大家都見到的，一名老闆今早說，她認為這是合法的貪腐，一個工程足足用了五年，我又跟Judah街的商戶談過，他們擔心Taraval街的噩夢會蔓延到他們的社區。」

羅偉亦提到，舊金山市府曾計劃耗資170萬興建一個公廁，形容舊金山作為整個加州的唯一縣市合併政府，所有程序本應更為簡化，而不是部門之間互相推卸責任，又直指其它參選對手，全部有份造成市府現有的貪腐。

羅偉說：「市府法規自2016年共有4516項更改，這是所有其他參選人有份造成，代表著這個制度注定會腐敗，在我和這座城市中交談過的人裡面，沒有任何一人認為市府是妥善運作的。」

在興建、改建及裝修房屋方面，羅偉指出，在現今冗長的牌照程序中，民眾可以聘用顧問加快審核牌照，只要付錢就可以插隊，他說整個現象顯然就是貪腐。

羅偉的政綱又提到，市府為非牟利機構提供大量撥款，但缺乏監管問責機制，羅偉建議設立一個中央專家小組，監管市府批出的合約，以及制定成績表，規定得到超過100萬元市府合約的商業和非牟利機構，需要接受定期評核，交待項目的成效和進展。

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