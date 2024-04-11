【灣區新聞】加州第16選區聯邦眾議員選舉原本11月將出現三角戰 現在可能出現變數（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

加州第16選區聯邦眾議員的選舉，原本11月將出現的三角戰，現在可能又會出現變數，原因是有人要求Santa Clara縣和San Mateo縣的選務處重新點算選票。

上個月的初選中，Santa Clara縣議員Joe Simitian和加州眾議員羅達倫，各獲得30,249張選票，同時晉級11月的複選，並對壘獲得38,489票的前聖荷西市長Sam Liccardo。

Simitian和羅達倫已經表示，不會要求重新點票。

但是現在一個曾經在Sam Liccardo市長選舉陣營工作的人士Jonathan Padilla，要求重點Santa Clara縣的部份，而一個曾經參選San Mateo縣議員的人士Dan Stegink，則要求重點San Mateo縣的部份。

Santa Clara選務處已經表示，估計重點工作按照機器或人工點算，需要付費84,200元至320,000元，San Mateo縣的部份則可能需要付85,000元。

根據The Mercury News的報導，Padilla表示，這是為羅達倫而要求重點，但羅達倫陣營發表聲明表示反對，說這是不誠實的說法，重點選票的要求是骯髒的伎倆，並不符合選民意願，他並指Sam Liccardo的陣營擔心不能在三角戰中勝出。

Sam Liccardo陣營卻說，沒有要求當事人提出重點選票，但也說每一個票都要點算。

Joe Simitian方面則發表聲明表示，選舉的過程終究會有結果，他現在把焦點放在選區中的民眾。

但是截至目前，兩位要求重點選票的人士還沒有支付有關的費用，重點選票工作只有在收到訂金之後才會開始。

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