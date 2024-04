【灣區新聞】加州第16選區聯邦眾議員選舉原本11月將出現三角戰 現在可能出現變數（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州第16選區聯邦眾議員的選舉,原本11月將出現的三角戰,現在可能又會出現變數,原因是有人要求Santa Clara縣和San Mateo縣的選務處重新點算選票。

上個月的初選中,Santa Clara縣議員Joe Simitian和加州眾議員羅達倫,各獲得30,249張選票,同時晉級11月的複選,並對壘獲得38,489票的前聖荷西市長Sam Liccardo。

Simitian和羅達倫已經表示,不會要求重新點票。

但是現在一個曾經在Sam Liccardo市長選舉陣營工作的人士Jonathan Padilla,要求重點Santa Clara縣的部份,而一個曾經參選San Mateo縣議員的人士Dan Stegink,則要求重點San Mateo縣的部份。

Santa Clara選務處已經表示,估計重點工作按照機器或人工點算,需要付費84,200元至320,000元,San Mateo縣的部份則可能需要付85,000元。

根據The Mercury News的報導,Padilla表示,這是為羅達倫而要求重點,但羅達倫陣營發表聲明表示反對,說這是不誠實的說法,重點選票的要求是骯髒的伎倆,並不符合選民意願,他並指Sam Liccardo的陣營擔心不能在三角戰中勝出。

Sam Liccardo陣營卻說,沒有要求當事人提出重點選票,但也說每一個票都要點算。

Joe Simitian方面則發表聲明表示,選舉的過程終究會有結果,他現在把焦點放在選區中的民眾。

但是截至目前,兩位要求重點選票的人士還沒有支付有關的費用,重點選票工作只有在收到訂金之後才會開始。

