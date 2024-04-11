【灣區新聞】加州第16選區聯邦眾議員選舉原本11月將出現三角戰 現在可能出現變數（視頻）

April 11, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 歐志洲報導】

加州第16選區聯邦眾議員的選舉，原本11月將出現的三角戰，現在可能又會出現變數，原因是有人要求Santa Clara縣和San Mateo縣的選務處重新點算選票。

上個月的初選中，Santa Clara縣議員Joe Simitian和加州眾議員羅達倫，各獲得30,249張選票，同時晉級11月的複選，並對壘獲得38,489票的前聖荷西市長Sam Liccardo。

Simitian和羅達倫已經表示，不會要求重新點票。

但是現在一個曾經在Sam Liccardo市長選舉陣營工作的人士Jonathan Padilla，要求重點Santa Clara縣的部份，而一個曾經參選San Mateo縣議員的人士Dan Stegink，則要求重點San Mateo縣的部份。

Santa Clara選務處已經表示，估計重點工作按照機器或人工點算，需要付費84,200元至320,000元，San Mateo縣的部份則可能需要付85,000元。

根據The Mercury News的報導，Padilla表示，這是為羅達倫而要求重點，但羅達倫陣營發表聲明表示反對，說這是不誠實的說法，重點選票的要求是骯髒的伎倆，並不符合選民意願，他並指Sam Liccardo的陣營擔心不能在三角戰中勝出。

Sam Liccardo陣營卻說，沒有要求當事人提出重點選票，但也說每一個票都要點算。

Joe Simitian方面則發表聲明表示，選舉的過程終究會有結果，他現在把焦點放在選區中的民眾。

但是截至目前，兩位要求重點選票的人士還沒有支付有關的費用，重點選票工作只有在收到訂金之後才會開始。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*