【灣區新聞】全國最健康城市報告 聖荷西排前25名（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據一項全國最健康城市的報告,聖荷西排在前25名當中,但有一些權益人士表示,該市還存在著嚴重的不平等狀況。

根據個人財政資料公司WalletHub的一項調查,在全國的182個城市中,聖荷西是全國第22個最健康的城市。

調查中的考量因素是醫療保健、健康食品、人們的身體素質和綠色空間。

調查中,舊金山排第1,夏威夷的檀香山排第2,其他排在聖荷西之上的加州城市包括聖地亞哥排第4,Irvine排第10,洛杉磯排第11,Huntington Beach排第14,和Glendale排第20。

一些健康權益人士表示,調查沒有考慮人們的財富和不平等因素,因為這也會影響民眾的健康,比如說,報告中給予地方是否有農夫市場打分,但這並不能反映出一個地方是否有食物不夠的問題。

去年還有一份報告指出,聖荷西是全國排第6的綠色城市,但也指出市府,應該在環境項目上有更多的撥款。

另外也有顧問集團表示,報告沒有加入無家可歸問題,因為個人對有沒有穩定住屋,是可以影響一個人的健康。

