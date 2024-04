【灣區新聞】舊金山推電動單車回扣計劃 合資格低收入戶可獲一千元回扣

【KTSF】

舊金山(三藩市)公用事業委員會(SFPUC)推出Electrify My Ride回扣優惠,合資格的低收入家庭,在指定地點購買電動單車(e-bike),將可以獲得一千元回扣,優惠在4月20日結束。

在4月13日星期六,舊金山民眾可以到位於Folsom街1090號的The Bike Connection試用電動單車,如果在4月20日或以前在指定地點購買電動單車,合資格的低收入家庭將可以獲得一千元回扣,同時可免費獲贈印有SFPUC標誌的頭盔,先到先得,送完即止。

這次SFPUC撥出100萬元推行這項回扣計劃,希望能減省低收入家庭購買電動單車的支出,電動單車的基本售價大約1,500元,對低收入家庭來說可能是極大負擔。

查詢詳情,可瀏覽SFPUC.org/programs/clean-energy/electrify-my-ride,或電郵往[email protected],CleanPowerSF用戶請致電:(415) 554-0773,Hetch Hetchy Power用戶請致電:(415) 551-4720。

以下是指定購買電動單車的商舖名單:

The Bike Connection

1090 Folsom St.

San Francisco, CA 94103

(415) 934-8000

https://www.bikeconnection.net

Mike’s Bikes of San Francisco

1233 Howard St.

San Francisco, CA 94103

(415) 241-2453

https://mikesbikes.com/pages/san-francisco

The New Wheel Electric Bikes

420 Cortland Ave.

San Francisco, CA 94110

(415) 524-7362

https://newwheel.net/pages/san-francisco-electric-bike-shop

Ocean Cyclery

1935 Ocean Ave.

San Francisco, CA 94127

(415) 239-5004

https://www.oceancyclery.com

Sports Basement Bryant Street

1590 Bryant St.

San Francisco, CA 94103

(415) 575-3001

https://shop.sportsbasement.com

Sports Basement Presidio

610 Old Mason St.

San Francisco, CA 94129

(415) 934-2900

https://shop.sportsbasement.com

Sports Basement Stonestown

3251 20th Ave. Suite 390

San Francisco, CA 94132

(415) 934-2922

https://shop.sportsbasement.com

Warm Planet Bikes

1098A Market St.

San Francisco, CA 94102

(415) 974-6440

https://www.warmplanetbikes.com

