【全國新聞】費城拉馬丹開齋節活動3人中槍 警拘5人

April 11, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(WPVI / YouTube)

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費城週三舉行拉馬丹開齋節活動期間發生槍擊案，至少3人中槍，其中包括一名嫌疑的15歲未成年槍手，在事件中警方一共拘留5人，那名15歲少年是其中一人，當時有大約一千人參加開齋節的活動。

費城警方說，事發在下午約2時半，約有一千人聚集在西費城一個公園，參加拉瑪丹開齋節活動，期間傳出至少30下槍聲，警方相信是公園內兩班人馬駁火。

警員逮停了三個男子，並起出5把槍，期間一名15歲少年同警方起衝突，警員開槍擊中他的肩膀和腿部，並在他身上起出了一把槍，有消息指是一支攻擊性來福槍。

15歲疑犯被送至醫院，另外有兩人都中槍送院，其中23歲男子腹部中槍，而另一名少年就手部受傷，事件中一共有3人中槍。

警方拘留了5人，當中有三男一女，第五個就是涉嫌是槍手，隨後被警方擊中的15歲少年。

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