【全國新聞】費城拉馬丹開齋節活動3人中槍 警拘5人

【KTSF】

費城週三舉行拉馬丹開齋節活動期間發生槍擊案,至少3人中槍,其中包括一名嫌疑的15歲未成年槍手,在事件中警方一共拘留5人,那名15歲少年是其中一人,當時有大約一千人參加開齋節的活動。

費城警方說,事發在下午約2時半,約有一千人聚集在西費城一個公園,參加拉瑪丹開齋節活動,期間傳出至少30下槍聲,警方相信是公園內兩班人馬駁火。

警員逮停了三個男子,並起出5把槍,期間一名15歲少年同警方起衝突,警員開槍擊中他的肩膀和腿部,並在他身上起出了一把槍,有消息指是一支攻擊性來福槍。

15歲疑犯被送至醫院,另外有兩人都中槍送院,其中23歲男子腹部中槍,而另一名少年就手部受傷,事件中一共有3人中槍。

警方拘留了5人,當中有三男一女,第五個就是涉嫌是槍手,隨後被警方擊中的15歲少年。

