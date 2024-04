【財經新聞】美國通脹未回落 主要受汽油價格和住屋成本上漲帶動

【KTSF 張麗月報導】

3月份的消費物價通脹比一年前上升3.5%,其中超過一半的升幅是因為汽油售價和住屋成本上漲所致,其實雜貨價格仍然未有回落的跡象,加上汽車保險費飆升,這些因素都令消費者感受到通脹壓力。

消費者仍然感受到一些必需品,好像汽油價格和住屋成本的通脹壓力。

消費物價指數(CPI)3月份比一年前上升3.5%,是過去六個月來最高的升幅,對於致力打擊通脹的聯儲局來說,當然不是好消息。

譬如整體的雜貨價格,跟前一個月比較仍然保持不變,即是物價未有回落的跡象,雜貨價錢比一年前更上升1.2%。

經濟學者認為,其他領域的物價上漲,好像汽車保險費有加無減,也增加消費者的壓力。

其實汽油售價過去一個月上升了1.7%,汽車保險費上個月也增加2.6%,比一年前更勁升22%。

雅虎財經引述美國汽車協會(AAA)指,有關嚴重車禍的理賠明顯增加,而通貨膨漲令到零件價格以及修理費用更加昂貴,從而大幅推高汽車保費,AAA也都認為,在疫情期間,民眾的駕駛行為變的惡劣,也是主要原因。

有研究顯示,超速、闖紅燈、不扣上安全帶,酒後或用藥之後駕駛等交通違規案件數量接近歷史高位,比如2021年到車禍死亡率增加一成有多,是自從2005年以來的最高,但這個比例到2022年就略為回落。

自疫情以來,持續高企的嚴重車禍理賠率,令保險公司連續多個季度都錄得虧損,所以要大幅加價來平衡收支。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。