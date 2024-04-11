【財經新聞】美國通脹未回落 主要受汽油價格和住屋成本上漲帶動

April 11, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

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(Vecteezy)

【KTSF 張麗月報導】

3月份的消費物價通脹比一年前上升3.5%，其中超過一半的升幅是因為汽油售價和住屋成本上漲所致，其實雜貨價格仍然未有回落的跡象，加上汽車保險費飆升，這些因素都令消費者感受到通脹壓力。

消費者仍然感受到一些必需品，好像汽油價格和住屋成本的通脹壓力。

消費物價指數（CPI）3月份比一年前上升3.5%，是過去六個月來最高的升幅，對於致力打擊通脹的聯儲局來說，當然不是好消息。

譬如整體的雜貨價格，跟前一個月比較仍然保持不變，即是物價未有回落的跡象，雜貨價錢比一年前更上升1.2%。

經濟學者認為，其他領域的物價上漲，好像汽車保險費有加無減，也增加消費者的壓力。

其實汽油售價過去一個月上升了1.7%，汽車保險費上個月也增加2.6%，比一年前更勁升22%。

雅虎財經引述美國汽車協會（AAA）指，有關嚴重車禍的理賠明顯增加，而通貨膨漲令到零件價格以及修理費用更加昂貴，從而大幅推高汽車保費，AAA也都認為，在疫情期間，民眾的駕駛行為變的惡劣，也是主要原因。

有研究顯示，超速、闖紅燈、不扣上安全帶，酒後或用藥之後駕駛等交通違規案件數量接近歷史高位，比如2021年到車禍死亡率增加一成有多，是自從2005年以來的最高，但這個比例到2022年就略為回落。

自疫情以來，持續高企的嚴重車禍理賠率，令保險公司連續多個季度都錄得虧損，所以要大幅加價來平衡收支。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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