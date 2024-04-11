【灣區新聞】San Mateo市中心有商家希望結束步行區 重新恢復行車（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo市中心部分街道，疫情期間為了戶外用餐，規劃成步行區，現在兩旁的商家，希望市府能夠恢復車輛行駛及停車。

San Mateo市中心從一街到三街之間B街，從2021年10月，禁止所有車輛通行，規劃為步行區，因為這幫助陷入困境的餐館，在疫情期間遵守戶外用餐規定。

隨著解封，道路仍舊封閉，市府更美化步行區，營造戶外用餐的氣氛。

不過許多商家表示，外送司機受到限制，顧客停車位也很少，反而導致生意滑落。

有商家說：「從我自己的生意角度來看，我的生意下降了30%，從步行街進駐之後。」

另一名商家說：「我要停車位，因為這是餐館跟零售店最基本的，讓顧客停車來我們的店，沒有停車位不會有人上門。」

在上星期的市議會，受影響的商家向議員表達，希望部分街道能夠重新開放。

尤其是往北的一街，生意明顯受到影響比三街嚴重，不過議員表示，步行區受到市民及消費者歡迎，但店家的反饋卻是受到傷害。

相信不光只是步行區規劃的問題，當天的會議，議員們還是決定不開放街道，但是要求市府工作人員研究，在B街北段進行試點計畫，在保留步行區的同時，額外的基礎設施變更，是否有助於生意反彈。

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