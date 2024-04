【灣區新聞】San Mateo市中心有商家希望結束步行區 重新恢復行車（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo市中心部分街道,疫情期間為了戶外用餐,規劃成步行區,現在兩旁的商家,希望市府能夠恢復車輛行駛及停車。

San Mateo市中心從一街到三街之間B街,從2021年10月,禁止所有車輛通行,規劃為步行區,因為這幫助陷入困境的餐館,在疫情期間遵守戶外用餐規定。

隨著解封,道路仍舊封閉,市府更美化步行區,營造戶外用餐的氣氛。

不過許多商家表示,外送司機受到限制,顧客停車位也很少,反而導致生意滑落。

有商家說:「從我自己的生意角度來看,我的生意下降了30%,從步行街進駐之後。」

另一名商家說:「我要停車位,因為這是餐館跟零售店最基本的,讓顧客停車來我們的店,沒有停車位不會有人上門。」

在上星期的市議會,受影響的商家向議員表達,希望部分街道能夠重新開放。

尤其是往北的一街,生意明顯受到影響比三街嚴重,不過議員表示,步行區受到市民及消費者歡迎,但店家的反饋卻是受到傷害。

相信不光只是步行區規劃的問題,當天的會議,議員們還是決定不開放街道,但是要求市府工作人員研究,在B街北段進行試點計畫,在保留步行區的同時,額外的基礎設施變更,是否有助於生意反彈。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。