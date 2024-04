【全國新聞】Walmart同意和解訴訟 曾買肉類或蔬果的消費者最高可索賠500元

【KTSF】

Walmart百貨同意就一宗涉嫌對某些產品收取過高價錢的集體訴訟達成和解,在Walmart購買過肉類、散裝蔬果和袋裝生果等的消費者,最高可索賠500美元。

這宗訴訟最初在2022年底提起,並於2023年作出修訂,一群消費者指,Walmart涉嫌虛報某些按重量出售的產品價格,例如是肉類、海鮮、散裝蔬果和袋裝生果,包括那些標有Rollback價格回落或折扣的產品。

訴訟指控在結賬時,消費者被誤導以為產品已經減價,訴訟同時指控Walmart錯誤標示商品包裝的重量,例如橙的實際重量少於標示的重量。

Walmart在去年底達成和解,同意向消費者支付4500萬美元,不過否認指控。

根據和解條文,由2018年10月19日至今年1月19日,在全美及波多黎各任何一間Walmart百貨或超市,購買磅重量的產品或者袋裝柑橘類水果,都有可能獲得現金賠償。

沒有收據的消費者,都可以有機會獲得賠償,消費者可以到Walmart親自證明自己購買過指定產品,以獲得10至25元的現金賠償。

而持有收據或其他購買證明的消費者,將收到購買指定產品總價格2%、最高可索賠500美元。

消費者可嘗試從Walmart網站上取回收據,索賠截止日期的今年的6月5日,詳情可以點擊:Walmartweightedgroceriessettlement.com/submit-claim

