【全國新聞】Walmart同意和解訴訟 曾買肉類或蔬果的消費者最高可索賠500元

April 11, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(Daniel Ramirez / CC BY 2.0)

【KTSF】

Walmart百貨同意就一宗涉嫌對某些產品收取過高價錢的集體訴訟達成和解，在Walmart購買過肉類、散裝蔬果和袋裝生果等的消費者，最高可索賠500美元。

這宗訴訟最初在2022年底提起，並於2023年作出修訂，一群消費者指，Walmart涉嫌虛報某些按重量出售的產品價格，例如是肉類、海鮮、散裝蔬果和袋裝生果，包括那些標有Rollback價格回落或折扣的產品。

訴訟指控在結賬時，消費者被誤導以為產品已經減價，訴訟同時指控Walmart錯誤標示商品包裝的重量，例如橙的實際重量少於標示的重量。

Walmart在去年底達成和解，同意向消費者支付4500萬美元，不過否認指控。

根據和解條文，由2018年10月19日至今年1月19日，在全美及波多黎各任何一間Walmart百貨或超市，購買磅重量的產品或者袋裝柑橘類水果，都有可能獲得現金賠償。

沒有收據的消費者，都可以有機會獲得賠償，消費者可以到Walmart親自證明自己購買過指定產品，以獲得10至25元的現金賠償。

而持有收據或其他購買證明的消費者，將收到購買指定產品總價格2%、最高可索賠500美元。

消費者可嘗試從Walmart網站上取回收據，索賠截止日期的今年的6月5日，詳情可以點擊：Walmartweightedgroceriessettlement.com/submit-claim

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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