【灣區新聞】舊金山Yerba Buena區疫情以來首次有新餐廳開業（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)Yerba Buena有一間新餐廳週三開張,是自疫情大流行以來,第一間在該區新開的餐廳,近年來很多商業都選擇撤出舊金山市中心一帶,為何這間餐廳選擇在Yerba Buena開業呢?

週三在Yerba Buena區一間亞洲融合菜的新餐廳Izzy & Wooks開張,是自COVID疫情以來第一間在該區新開的餐廳。

近年來很多商業都選擇撤出舊金山市中心一帶,為何這間餐廳選擇在Yerba Buena區開業呢?

其中一名老闆Ramirez說,理解到要面對那些挑戰,他透露上一手的租客,在這裡只是租了十個月,而再上一手的租客亦都只是租了一年半。

Ramirez說:「我們理解那些挑戰,但堅信SOMA區的多元化結構,及其位置優點,它靠近Moscone會議中心,又與Yerba Buena花園相連,並有豐富的菲律賓歷史和文化,我們希望成為其中的一部份,並覺得舊金山在過去幾年正處於一個良好的發展軌道上。」

舊金山第6區市參事麥德誠(Matt Dorsey)也有到賀。

麥德誠說:「我也想向你表達謝意,對舊金山的許多企業來說,這是艱難的時期,但有些企業仍堅持與這座城市站在一起,沒有放棄我們與你留下來與我們在一起。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。