【灣區新聞】舊金山Yerba Buena區疫情以來首次有新餐廳開業（視頻）

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【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）Yerba Buena有一間新餐廳週三開張，是自疫情大流行以來，第一間在該區新開的餐廳，近年來很多商業都選擇撤出舊金山市中心一帶，為何這間餐廳選擇在Yerba Buena開業呢？

週三在Yerba Buena區一間亞洲融合菜的新餐廳Izzy & Wooks開張，是自COVID疫情以來第一間在該區新開的餐廳。

近年來很多商業都選擇撤出舊金山市中心一帶，為何這間餐廳選擇在Yerba Buena區開業呢？

其中一名老闆Ramirez說，理解到要面對那些挑戰，他透露上一手的租客，在這裡只是租了十個月，而再上一手的租客亦都只是租了一年半。

Ramirez說：「我們理解那些挑戰，但堅信SOMA區的多元化結構，及其位置優點，它靠近Moscone會議中心，又與Yerba Buena花園相連，並有豐富的菲律賓歷史和文化，我們希望成為其中的一部份，並覺得舊金山在過去幾年正處於一個良好的發展軌道上。」

舊金山第6區市參事麥德誠（Matt Dorsey）也有到賀。

麥德誠說：「我也想向你表達謝意，對舊金山的許多企業來說，這是艱難的時期，但有些企業仍堅持與這座城市站在一起，沒有放棄我們與你留下來與我們在一起。」

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