【灣區新聞】多名華裔在舊金山無端遇襲兼被辱罵 事主講述案發經過（視頻）

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【KTSF 毛皓延報導】

本台報導過大約兩星期前，幾個華裔市民在舊金山（三藩市）無端遇到襲擊，警方拘捕一名男子，他涉嫌辱罵華裔，並用石頭和一個桶襲擊事主，導致受傷，舊金山地檢處決定控告疑犯仇恨犯罪，本台記者與案中的事主談過。

安老自助處職業培訓及經濟發展主任Kifer說：「當時我們其實在街上行，經過那男人後，突然感覺到有人用石頭丟我們，我們掉轉頭看見這個男人，他一直辱罵我們，使用憎恨華裔的字眼，用很多粗言辱罵華裔。」

包括Kifer在內的3名安老自助處員工，3月28日下午在Van Ness Avenue夾Vallejo街做外展工作時，遭到片中男子襲擊和辱罵。

幾人嘗試離開，但對方一直跟著他們，之後更涉嫌用一個裝滿東西的膠桶攻擊他們，導致另一位員工面部受傷，眼角一帶留下傷痕。

Kifer說：「其實我們平時外出都遇過這種事，但今次真是受到襲擊，都沒有說害怕不害怕，因為我們做外展工作，任何時候都是繼續去做。」

該名35歲舊金山居民Anell Medrano，案發後不久被警方拘捕，地檢官謝安宜週三宣布，以仇恨犯罪及致命武器襲擊罪起訴該名男子。

Kifer引述辯方律師指，該案件是一場誤會，認為對方不應以這個理由辯護。

至於另一位面部被擊中的事主，表示傷勢已經好轉很多。