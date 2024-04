【娛樂新聞】世界頂尖鋼琴家郎朗榮登Hollywood名人堂 有史以來中國第一位獲此殊榮的音樂家

世界著名的古典鋼琴家郎朗於2024年4月10日星期三在好萊塢星光大道(Hollywood Walk of Fame)出席授星儀式,作為有重大貢獻的世界頂級鋼琴家獲此個人星印, 榮登好萊塢名人堂,是有史以來中國第一位獲此殊榮的音樂家,也是第一位亞洲鋼琴家。 20世紀僅有偉大古典鋼琴家霍洛維茲、魯賓斯坦、塞爾金、帕德雷夫斯基擁有好萊塢星光大道上的一顆星,而進入21世紀,郎朗還是第一位。 授星儀式由好萊塢商會總裁兼首席執行官史蒂夫·尼森(Steve Nissen)主持,環球音樂集團全球古典與爵士樂部門總裁兼首席執行官迪肯·斯坦納(Dickon Stainer)和環球音樂集團執行副 總裁米歇爾·安東尼(Michele Anthony)先後發言祝賀。 郎朗在得獎感言中表示,音樂具有凝聚力,讓不同文化背景的人們彼此溝通、激發情感共鳴。 他將分享音樂視為使命,希望能夠繼續激勵盡可能多的人學習樂器,無論是鋼琴還是其他樂器。 他說:「感謝一路走來每位朋友對我的支持,感謝我的粉絲,感謝我的祖國——中國。鋼琴是我生命中最珍貴的禮物,我將永遠心存感激。」授星 儀式尾聲,郎朗也特別演奏了兩首樂曲,包括一首中國曲目。 好萊塢星光大道是由好萊塢商會代表洛杉磯市管理的傳奇文化地標,頒布榮譽給電影、電視、唱片、廣播以及現場演出等領域的傑出名人。 自1960年以來,好萊塢星光大道吸引了來自全球各地的數百萬人參觀。在郎朗之前僅有李小龍、成龍、黃柳霜等7位華裔影星在好萊塢星光大道上獲得過授星榮譽。 好萊塢星光大道的製作人安娜·馬丁內斯(Ana Martinez)表示,郎朗對古典音樂界做出了傑出貢獻,好萊塢商會很高興能通過授予他星光大道上的一顆星星來慶祝他的非凡才華 。

