【國際新聞】岸田文雄在美國國會發表演說 指中國是最大戰略挑戰者

【KTSF 張麗月報導】

繼續在美國訪問行程的日本首相岸田文雄,週四向國會參眾兩院聯席會議發表演說,他指出,當前對國際社會的和平與穩定,「中國是最大的戰略挑戰者」,他強調,日本將與美國並肩合作,以維護一個以法治為基礎、自由和開放的世界秩序。

岸田文雄週四在美國國會參眾兩院聯席會議發言時指出,面對亞太地區緊張形勢,現時正處於歷史轉捩點,因此日美兩國緊密合作非常重要。

他又說,美國主導的世界秩序,正受到不同價值觀的新挑戰,世界的民主自由正受到威脅。

岸田文雄特別提到中國,他表示中國目前的外部形勢和軍事舉動不僅衝擊日本,而且衝擊全世界的和平與穩定,因此日美合作至關重要,以維護自由開放的世界秩序。

岸田文雄說:「中國目前的外部形勢和軍事部署,前所未有地構成最大戰略挑戰,不僅對日本的和平與安全,而且對國際社會的和平與穩定而言,正當來自中國的挑戰持續,我們承擔維持一個自由和開放,以法治為基礎的世界秩序以及和平,將繼續是向前推進的議程

岸田文雄表示,日本已經轉變了國安策略,這是因為印太地區未來穩定性成了疑問而令日本必須改變政策改變思維。

此外,岸田文雄也提到,北韓的核子和導彈計劃是直接的威脅,北韓的挑衅和衝擊已超越周邊地區,北韓也出口其彈道飛彈,給俄羅斯來攻擊烏克蘭,令烏克蘭人民更加受苦。

他還說,俄烏戰爭已經打了三年,今天的烏克蘭可能成為明天的東亞,而日本會繼續支援烏克蘭,國會兩黨議員都紛紛起立鼓掌,而一班強硬保守派共和黨人就繼續坐下。

