舊金山華裔婦誤墮電話騙局 幾乎被騙數萬存款（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

我們經常報導騙子假扮警察打電話尋覓詐騙金錢的對象,最近舊金山(三藩市)一個華裔女人差點陷入騙局,只差一分鐘的時間,就差點將為兒子入大學的積蓄匯了給騙子。

上月中旬的一個星期四,唐燕華在舊金山金融區上班時,在手機收到一個電話,來電顯示是Sacramento警察局。

唐燕華說:「我是某某警局打來的,你現在涉嫌被人犯了很嚴重的罪案,我們懷疑你被人盜竊了身份去犯案。」

唐燕華平時很留意新聞,不相信自己會成為詐騙案受害人,可是當她拿著手機與騙徒對話時,覺得自己好像被人催眠。

唐燕華說:「當時好像被催眠,他沒有讓我有時間去想這件事,整件事其實有許多問題,但我沒有時間去想,許多的壓迫,他說如果你不照做,我會控訴你和拘捕你。」

騙徒還將電話連接到「FBI」。

唐燕華的丈夫鄺源華說:「她聽到鈴聲,然後有FBI工作人員接電話,說有這宗案,案件號碼是這個號碼。」

鄺源華表示,太太多年前試過被人盜用身份,而今次電話詐騙案,騙徒似乎掌握了太太許多私人資料,令到太太差點上當,騙徒恐嚇唐燕華不許告訴任何人,又不許她掛掉電話,要挾她到附近的銀行,將大筆款項匯到一個指定的戶口,唐燕華當時照做。

唐燕華說:「銀行的職員很好,問了我幾次,第一次匯款時,陰差陽錯地寫錯了戶口,我出來銀行之後,與我對話的騙子一味說戶口寫錯了,你一定要回去。」

唐燕華說:「第二次要我匯錢時,是不同的戶口,職員覺得很奇怪,她提醒我說最近有許多詐騙案,這些錢是你的,可是我們想提醒你,你認識這個人嗎?我當時呆了,我真的不認識他。」

唐燕華說,銀行職員當時告訴她,會等到下午兩點才匯錢出去,兩點之前可以取消匯款,下午鄺源華接太太下班時,知道了這件事。

唐燕華說:「我們結了婚許久,很難保持秘密,我一上車就跟他說,他一聽到之後的反應是…」

鄺源華說:「我第一時間聽到要匯錢給政府,我說這肯定是詐騙案,她還與我爭辯,我說你沒有時間了,今天不匯錢可以明天匯,如果你沒有做錯,怕什麼人家審問你,我也不怕人家審問我,我沒有做錯事。」

1點59分他們接通了銀行的電話。

鄺源華說:「經理說,看看可不可以取消,那時候真的很害怕,幸好一分鐘之內取消了(匯款)。」

幾萬元的積蓄得到保留,這筆錢是唐燕華為兒子讀大學準備的,夫婦二人當天下午就報警,舊金山警方讚揚銀行職員機警。

舊金山警方發言人Robert Rueca說:「該銀行職員非常敏銳,知道可能是詐騙,採取行動並提醒受害人。」

警方強調,雖然警方有時候會打電話給市民,包括市民打911之後突然掛線,可是警方絕對不會索取金錢。

Rueca說:「警方與執法部門不會問你拿錢,絕不會向你拿禮物卡,或要求你匯款。」

警方呼籲市民遇到可疑電話,應該立刻掛線,然後告訴可信的親人、朋友或者銀行職員,受騙的人通常都聽了騙徒的話,沒有告訴其他人,而失去自己的財產。

