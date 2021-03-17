舊金山華裔婦誤墮電話騙局 幾乎被騙數萬存款（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

我們經常報導騙子假扮警察打電話尋覓詐騙金錢的對象，最近舊金山（三藩市）一個華裔女人差點陷入騙局，只差一分鐘的時間，就差點將為兒子入大學的積蓄匯了給騙子。

上月中旬的一個星期四，唐燕華在舊金山金融區上班時，在手機收到一個電話，來電顯示是Sacramento警察局。

唐燕華說：「我是某某警局打來的，你現在涉嫌被人犯了很嚴重的罪案，我們懷疑你被人盜竊了身份去犯案。」

唐燕華平時很留意新聞，不相信自己會成為詐騙案受害人，可是當她拿著手機與騙徒對話時，覺得自己好像被人催眠。

唐燕華說：「當時好像被催眠，他沒有讓我有時間去想這件事，整件事其實有許多問題，但我沒有時間去想，許多的壓迫，他說如果你不照做，我會控訴你和拘捕你。」

騙徒還將電話連接到「FBI」。

唐燕華的丈夫鄺源華說：「她聽到鈴聲，然後有FBI工作人員接電話，說有這宗案，案件號碼是這個號碼。」

鄺源華表示，太太多年前試過被人盜用身份，而今次電話詐騙案，騙徒似乎掌握了太太許多私人資料，令到太太差點上當，騙徒恐嚇唐燕華不許告訴任何人，又不許她掛掉電話，要挾她到附近的銀行，將大筆款項匯到一個指定的戶口，唐燕華當時照做。

唐燕華說：「銀行的職員很好，問了我幾次，第一次匯款時，陰差陽錯地寫錯了戶口，我出來銀行之後，與我對話的騙子一味說戶口寫錯了，你一定要回去。」

唐燕華說：「第二次要我匯錢時，是不同的戶口，職員覺得很奇怪，她提醒我說最近有許多詐騙案，這些錢是你的，可是我們想提醒你，你認識這個人嗎？我當時呆了，我真的不認識他。」

唐燕華說，銀行職員當時告訴她，會等到下午兩點才匯錢出去，兩點之前可以取消匯款，下午鄺源華接太太下班時，知道了這件事。

唐燕華說：「我們結了婚許久，很難保持秘密，我一上車就跟他說，他一聽到之後的反應是…」

鄺源華說：「我第一時間聽到要匯錢給政府，我說這肯定是詐騙案，她還與我爭辯，我說你沒有時間了，今天不匯錢可以明天匯，如果你沒有做錯，怕什麼人家審問你，我也不怕人家審問我，我沒有做錯事。」

1點59分他們接通了銀行的電話。

鄺源華說：「經理說，看看可不可以取消，那時候真的很害怕，幸好一分鐘之內取消了（匯款）。」

幾萬元的積蓄得到保留，這筆錢是唐燕華為兒子讀大學準備的，夫婦二人當天下午就報警，舊金山警方讚揚銀行職員機警。

舊金山警方發言人Robert Rueca說：「該銀行職員非常敏銳，知道可能是詐騙，採取行動並提醒受害人。」

警方強調，雖然警方有時候會打電話給市民，包括市民打911之後突然掛線，可是警方絕對不會索取金錢。

Rueca說：「警方與執法部門不會問你拿錢，絕不會向你拿禮物卡，或要求你匯款。」

警方呼籲市民遇到可疑電話，應該立刻掛線，然後告訴可信的親人、朋友或者銀行職員，受騙的人通常都聽了騙徒的話，沒有告訴其他人，而失去自己的財產。

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