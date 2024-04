【中國新聞】習近平會見馬英九 慰問花蓮地震遇難同胞

【有線新聞】

中共總書記習近平在北京人民大會堂會見馬英九,習近平歡迎馬英九到訪,又向花蓮地震遇難同胞和災民表示慰問。今次是兩人時隔9年,繼2015年新加坡「習馬會」以來的第二次會面。台灣陸委會表示,對馬英九未能傳達台灣主流民意感到遺憾。

習近平首先步入東大廳,全國政協主席王滬寧、中央書記處書記蔡奇、國台辦主任宋濤緊隨其後。馬英九則從另一側入口步入大廳,隨即與習近平握手,時間長達16秒。

兩人其後舉行會談,習近平稱呼馬英九為「先生」,歡迎馬英九到訪,又高度評價馬英九,堅持九二共識、反對台獨。

習近平說︰「馬先生素有民族情懷,堅持九二共識反對台獨,推動兩岸關係和平發展,促進兩岸青年交流,致力振興中華,我對此高度評價。」

習近平強調,兩岸同屬中華民族,沒有任何勢力可以分開。

習近平說︰「海峽距離阻隔不了兩岸同胞的骨肉親情,制度的不同改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實,外部的干涉阻擋不了家國團圓的歷史大勢。」

馬英九今次見面稱呼習近平為「總書記」,他先感謝大陸這幾天的熱情接待,又提到近期兩岸形勢緊張,強調如果發生戰爭,對中華民族是不可承受之重。

馬英九說︰「未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標,堅持九二共識,反對台獨、求同存異、擱置爭議、共創雙贏,共同追求和平發展。」

在會談後,習近平設宴招待馬英九。馬英九訪問大陸11日行程已接近尾聲,預計周四將返回台北。

